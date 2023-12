Deux jours avant le déplacement à Dortmund, Lucas Hernandez a évoqué son repositionnement au PSG. Un poste qu’il assume pleinement.

PSG : Lucas Hernandez n’a aucun problème à alterner les deux postes

Arrivé cet été en provenance du Bayern Munich contre un chèque d’environ 45 millions d’euros, Lucas Hernandez a été recruté par le Paris Saint-Germain pour évoluer dans l'axe de la défense. Mais l’international tricolore est finalement tout le temps aligné sur le côté gauche de la défense à quatre du PSG pour des raisons bien précises.

Le club de la capitale est confronté à plusieurs soucis physiques au poste de latéral gauche. Nuno Mendes et Presnel Kimpembe étant absents pour une longue durée, Lucas Hernandez est contraint de dépanner à ce poste et il semble parfaitement s’adapter à ce repositionnement. Ses prestations solides ont convaincu Luis Enrique d’aligner régulièrement dans le couloir gauche du PSG.

Dans une longue interview accordée au journal Le Parisien, Lucas Hernandez est alors revenu sur son repositionnement au Paris SG. Il explique qu'il a grandi en jouant dans l'axe de la défense, qui est son poste de prédilection. Néanmoins, au fil des années, le natif de Marseille a eu l'occasion de jouer sur le côté gauche et cela ne lui pose aucun problème d'alterner entre les deux postes. Il connait ces deux positions à la perfection. "J’y ai mes repères", a-t-il assuré.

Lucas Hernandez n'est pas frustré pour son rôle à Paris

Cette polyvalence offre à Lucas Hernandez une compréhension approfondie des exigences tactiques et des subtilités de jeu tant dans l'axe que sur le côté gauche de la défense du Paris SG. Et la question de savoir s’il bénéficie de moins de liberté que les joueurs offensifs, l’ancien défenseur du Bayern Munich prête peu d’attention à ce détail. "Cela ne me frustre pas du tout", a confié le défenseur du PSG.

Ce dernier explique que si un attaquant peut dézoner, un "défenseur doit rester dans sa zone et doit rester discipliné" durant toute la rencontre. Le champion du monde 2018 reste donc discipliné, appliqué et rigoureux au sein de la défense parisienne. Il sera encore un atout pour le PSG lors du match crucial contre le Borussia Dortmund mercredi en Ligue des Champions.