Limogé de l’OL fin novembre, Fabio Grosso n’en a pas fini avec le club rhodanien. Il n’est toujours pas tombé d’accord avec John Textor sur l’indemnité de son licenciement.

Mercato OL : Fabio Grosso surpris par son licenciement

Fabio Grosso (46 ans) a dirigé seulement 7 matchs en tant qu’entraineur de l’OL, entre le 18 septembre et le 30 novembre 2023. Il avait succédé à Laurent Blanc (58 ans), qui lui avait été remercié après 4 journées de championnat et un bilan catastrophique (3 défaites et un nul). Quant au technicien italien, ses résultats sont tout aussi médiocres (4 défaites, 2 nuls et 1 victoire). Cependant il ne digère pas la manière dont il été démis de ses fonctions par le patron de l’Olympique Lyonnais, John Textor. En effet, Fabio Grosso avait subi un traumatisme le 29 octobre, à la suite d'un projectile reçu en plein visage à Marseille, lors de l’Olympico reporté.

L’ancien joueur de l’OL ne s’attendait pas du tout à être viré, car rien ne présageait de sa mise à pied, à en croire la déclaration de John Textor, après la défaite contre le LOSC à Lyon (0-2). Parlant de son entraineur, il avait laissé entendre : « je l’aime beaucoup. Je vais lui parler, afin de régler nos problèmes sur nos performances ». Puis après le rendez-vous évoqué, le coach transalpin a été écarté et la procédure de son licenciement enclenchée.

Mercato OL : Fabio Grosso réclame entre 1,5 et 2 M€ à Lyon

Mais depuis près d’un mois, le solde de tout compte de Fabio Grosso ne serait toujours pas réglé. D’après les informations du quotidien Le Progrès, il exige « réparation sur le préjudice qu’il estime avoir subi », lui et quatre membres de son staff (Raffaele Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello et Mauro Carretta), eux aussi limogés. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, l’ex coach de Lyon ne compte pas faire de cadeau à John Textor comme l'a souligné la source, et réclamerait entre 1,5 M€ et 2 M€.