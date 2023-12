Frustrant depuis son arrivée, Vitinha ne sera pas retenu par l’OM cet hiver. Et déjà, des prétendants s’annoncent en coulisses pour l’attaquant de 23 ans.

Mercato OM : Départ confirmé pour Vitinha

Plus grosse acquisition de l’Olympique de Marseille, Vitinha, transféré contre un chèque de 32 millions d’euros en provenance du Sporting Braga en janvier passé, n’est pas parvenu à s’imposer au sein de l’effectif phocéen. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues cette saison, l’international espoir portugais est un flop et les dirigeants marseillais seraient ouverts à un départ en cas d’offre à partir de 15 millions d’euros.

Pablo Longoria et Mehdi Benatia seraient prêts à négocier un deal incluant un prêt assorti d’une option d’achat. Le compte spécialisé La Tribune Olympienne, « le joueur souhaite toujours s'imposer à l'OM, mais ne serait plus totalement fermé à un départ. » S’il accorde sa priorité à un retour au Portugal, Vitinha pourrait finalement prendre une tout autre destination pour la suite de sa carrière.

Vitinha entre l’Angleterre et l’Italie ?

Malgré un long contrat courant jusqu’en juin 2027, Vitinha ne devrait pas faire de vieux os à l’Olympique de Marseille. Placé sur la liste des potentiels départs pour cet hiver, l’attaquant portugais intéresse plusieurs clubs à l’étranger. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le journaliste Ekrem Konur, trois clubs étrangers (en Angleterre et en Italie) préparent des propositions pour le coéquipier de Valentin Rongier. La source turque n’en dit pas davantage sur ces propositions à venir, mais Vitinha aurait de fortes chances de quitter Marseille durant le mercato hivernal qui s’ouvre dans cinq jours. Affaire à suivre donc…