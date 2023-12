Les problèmes physiques s’accumulent à l’OM. Après la longue absence de Valentin Rongier, Gennaro Gattuso est confronté à un autre coup dur au milieu.

OM : Après Valentin Rongier, grosse inquiétude pour Jordan Veretout

Après sa victoire contre l’Ajax Amsterdam (4-3) en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille recevait dimanche soir le Stade Rennais dans le cade de la 14e journée de Ligue 1. Et les Olympiens se sont s’imposé à domicile face aux Rouge et Noir (2-0) dans cette rencontre. Ils terminent ainsi leur semaine avec deux victoires consécutives, ce qui n’était plus arrivé depuis le mois d’avril 2023. Cette précieuse victoire à domicile a surtout permis à l’OM de se relancer dans la course au podium.

Le club phocéen occupe à présent la 9e place du classement et est déterminé à poursuivre sur cette belle lancée. En attendant, les coups durs s’enchainent pour l’Olympique de Marseille. Alors qu’ils doivent trouver des solutions pour compenser la blessure inquiétante de Valentin Rongier, les Marseillais doivent désormais composer avec le problème de Jordan Veretout. L’international français a ressenti une gêne à l’entraînement qui l’a empêché d'entamer le match face aux Rennais.

Gennaro Gattuso s'explique pour Jordan Veretout

En effet, à l’issue de la rencontre face au Stade Rennais, Gennaro Gattuso a expliqué les défis auxquels son équipe de l'Olympique de Marseille est confrontée en raison de blessures et de la fatigue de plusieurs cadres de son vestiaire. Il mentionne spécifiquement la blessure de Jordan Veretout à la cheville. « Il a reçu un coup à la cheville jeudi et il avait encore une gêne samedi. Jordan a pris des anti-inflammatoires, mais il n'était pas à 100 % pour le match contre Rennes ».

Gennaro Gattuso espère pouvoir vite retrouver son milieu de terrain à 100% de ses capacités, car l’OM a encore 5 matchs à disputer en 17 jours. En plus de Jordan Veretout, Renan Lodi a, lui aussi, ressenti une gêne aux adducteurs. De même, Geoffrey Kondogbia a joué malgré des douleurs physiques. Malgré ces obstacles, l’entraîneur de l’OM souligne l'engagement exceptionnel de ses joueurs qui ont contribué à la victoire de l’équipe. Il espère enchainer un troisième succès consécutif ce mercredi contre l’OL.