À moins d’une semaine de l’ouverture du mercato d’hiver, l’OM se retrouve attaqué pour l’un des attaquants. Les négociations devraient s’intensifier.

Mercato OM : Un nouveau prétendant se manifeste pour Luis Henrique

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a été très franc sur le dossier. Lors de sa dernière conférence de presse, le dirigeant marseillais a expliqué que toutes les options étaient envisagées en interne pour Luis Henrique. Après un prêt mitigé à Botafogo au Brésil, l’attaquant brésilien s’apprête logiquement à revenir à l’OM cet hiver. Son option d’achat n’ayant pas été levée par le club brésilien, l’ailier gauche de 22 ans est attendu en début d’année 2024 à Marseille pour la reprise de l’entraînement collectif.

Sauf que le doute persiste toujours sur avenir à l’OM. Et pour cause, l’idée de le voir repartir pour une nouvelle destination n’est pas définitivement écartée. Bien au contraire, les dirigeants marseillais semblent plus ou moins ouverts à son départ définitif durant le mercato de janvier. Cette décision a rapidement alerté ses prétendants. En plus de Red Bull Bragantino, un nouveau club brésilien vient de s’immiscer dans la bataille pour sa signature. Comme l’indique La Minute OM, l’Athletico Paranaense s'intéresse également au profil prometteur de Luis Henrique.

La formation brésilienne se serait déjà renseignée sur la situation du jeune joueur et devrait rapidement entamer des négociations avec la direction de l’OM en vue de boucler sa signature. Reste à savoir lequel de ces prétendants raflera la mise dans ce dossier. Pour le moment, la direction marseillaise ne ferme aucune porte pour un transfert définitif de Luis Henrique. Elle attendrait juste un montant conséquent pour acter son départ. Un chèque de 8 millions d’euros devrait suffire pour finaliser sa signature. Les différents clubs intéressés savent désormais à quoi s’en tenir sur cette piste offensive.