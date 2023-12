À quelques jours de l’ouverture du mercato, le PSG vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Renato Sanches se rapproche d’un retour précoce à Paris.

Mercato PSG : Renato Sanches vers un retour plus tôt que prévu

C’est visiblement un dossier difficile à gérer pour Luis Campos. L’été dernier, le directeur sportif du Paris Saint-Germain pensait s'être débarrassé de Renato Sanches, du moins d'une partie de son salaire. Le milieu de terrain portugais a été envoyé à l’AS Rome sous la forme d’un prêt d’une saison. Mais cette cession temporaire risque de prendre fin plus tôt que prévu. Foot Mercato révèle en effet que les dirigeants de La Roma ne sont pas du tout satisfaits du rendement de Renato Sanches.

Depuis son arrivée en provenance du Paris SG, le joueur de 26 ans peine à retrouver son meilleur niveau physique et son influence dans le jeu. Freiné par des soucis physiques récurrents, il n’a disputé que 228 minutes avec la Louve pour 3 petites titularisations en 9 matchs, toutes compétitions confondues. Ce bilan est assez décevant pour un joueur de son calibre. Le média indique que la direction de l’AS Rome voudrait à présent rompre le prêt de Renato Sanchez dès cet hiver, dans le but de libérer de la place dans l’effectif et faciliter l’arrivée de nouveaux renforts dans l’entrejeu.

La fracture se creuse entre Renato Sanchez et l’AS Rome

L’idée de l’AS Rome est visiblement de se séparer de l’ancien Lillois durant cette période de transfert afin de limiter la casse. Par conséquent, la direction du PSG va peut-être se retrouver avec un indésirable au sein de son groupe en seconde partie de saison. Les dirigeants parisiens devront alors vite lui trouver un nouveau point de chute. De son côté, Renato Sanchez se fait apparemment à l’idée d’un départ précipité de l’AS Rome.

Non retenu pour le choc contre Naples (victoire 2-0), le natif de Lisboa a retiré sa photo de profil et la mention du club italien sur sa page officielle Instagram. Cet indice semble illustrer la fracture entre les deux parties. Excepté un rebondissement de dernière minute, l’ancien joueur du Bayern Munich a peu de chance de poursuivre son aventure sous les ordres de José Mourinho. Son retour à Paris se concrétise davantage.