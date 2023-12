Pendant que le PSG s'apprête à accueillir ses deux premières recrues, Luis Enrique fait une nouvelle demande à Luis Campos pour cet hiver.

Mercato PSG : Luis Enrique réclame un autre renfort défensif

Paris est loin d'en avoir fini avec le prochain mercato hivernal avant même qu'il ouvre ses portes. Luis Campos est très actif depuis quelques semaines et est déjà sur le point de boucler ses deux priorités du marché. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain continue de négocier les derniers détails pour l'officialisation des transferts de Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo. Le premier est un milieu défensif tandis que le deuxième est un jeune défenseur central. Deux renforts pour Luis Enrique qui n'en est visiblement pas satisfait puisqu'il en réclamerait plus. Malgré le prochain retour attendu de Nuno Mendes, qui poursuit son rétablissement, le technicien espagnol demande à sa direction de faire encore quelques efforts supplémentaires. Et ceci avec la ferme intention d'attirer un autre renfort en défense.

La situation de Nuno Mendes a tout changé

L'arrière gauche portugais ne devrait pas revenir à la compétition avant fin janvier 2024. Blessé et opéré, le PSG avait assuré que sa récupération se passe bien. De quoi changer les plans mercato du PSG qui devrait mettre un terme à son mercato hivernal après les signatures de Moscardo et Beraldo. Sauf que Luis Campos n'est pas au bout de ses efforts puisque Luis Enrique lui réclame déjà un nouveau défenseur. Le technicien espagnol a une idée claire du profil du joueur qu'il veut. A en croire les informations du 10Sport, le portrait robot de la recrue voulue est même connu.

Luis Enrique voudrait en effet un défenseur assez polyvalent pour compenser le vide créé par la blessure de Nuno Mendes. Il le décrit comme un joueur capable d'évoluer aussi bien dans le couloir gauche que dans le couloir droit de la défense.C'est un profil en accord avec ses exigences du football. Nasser Al-Khelaifi devra encore sortir le chéquier.