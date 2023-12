Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo, les deux recrues hivernales de Luis Campos, sont en route pour la France ce vendredi afin de s’engager en faveur du PSG.

Mercato PSG : Visite médicale puis signature pour Gabriel Moscardo et Beraldo

À 48 heures de l’ouverture officielle du mercato hivernale, le Paris Saint-Germain accélère pour boucler ses premières recrues. Comme attendu depuis ces derniers jours, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo sont attendus dans la capitale française dans les prochaines heures. Luis Campos a trouvé s’est mis d’accord avec Sao Paulo et le Corinthians pour le défenseur central de 20 ans et le milieu défensif de 18 ans pour respectivement 20 et 22 millions d’euros. Selon les clichés dévoilés jeudi soir par le journaliste local Venê Casagrande, les deux internationaux espoir brésiliens ont embarqué ce matin à l’aéroport de Sao Paulo en direction de Paris.

Dans les heures à venir, Moscardo et Beraldo vont donc passer leur visite médicale et finaliser la signature de leurs contrats d'une durée de cinq ans chacun pour renforcer l'équipe de Luis Enrique. Une tendance confirmée par Loïc Tanzi de L’Équipe, qui écrit sur sa page Twitter : « Tout le monde est dans l’avion. Tout est finalisé, les derniers détails ont été réglés pour les transferts de Beraldo et Moscardo au PSG. Les deux joueurs sont attendus demain à Paris pour passer leur visite médicale et signer leur contrat. » Deux belles signatures qui amorcent une révolution à Paris.

Le PSG change de politique au niveau du recrutement

Fini le bling-bling et les recrutements fracassants très onéreux au Paris Saint-Germain. Depuis l’avènement de Luis Campos, le club de la capitale est désormais tourné vers le recrutement de joueurs prometteurs. Le conseiller football du PSG ne compte donc pas s’arrêter à Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. En effet, selon le journaliste Dominique Séverac du quotidien Le Parisien, « au PSG, on a changé de logiciel pour le recrutement. Pendant plusieurs années, on a fondé la politique des transferts sur les stars (…) Maintenant, place aux jeunes (…) Il n'y a plus qu'une seule star. Et autour, on essaie de créer un collectif. Il faut accepter cette nouvelle politique. »