Lucas Campos est parvenu à ses fins. Lucas Beraldo va quitter Sao Paulo pour s’engager avec le PSG. Le président du club brésilien confirme la tendance.

Lucas Beraldo s’apprête à débarquer au PSG. À la recherche d’un nouveau défenseur central pour remplacer Presnel Kimpembe, qui va subir une nouvelle opération qui pourrait encore l’éloigner des terrains de football durant plusieurs mois, Luis Campos a trouvé un accord financier avec les dirigeants de Sao Paulo pour le transfert du joueur de 20 ans. Selon plusieurs sources, l’opération devrait coûter 25 millions d’euros au champion de France en titre. Dans des propos relayés par la chaîne ESPN, Julio Casares, le président du club brésilien, a confirmé qu’un départ de son joueur cet hiver n’est pas impossible.

« Dans le cas de Beraldo, Pablo, Diego, Welington, ils ont tous laissé un héritage, ils ont fait partie des conquêtes de 2021 et de la Coupe du Brésil (…) Si une offre rentable se présente, il n’y a pas d’autre solution. Si nous recevons une bonne offre, une offre écrite et sérieuse, nous en discuterons. Il n’est pas question de ne pas vendre le joueur si l’offre ne peut pas être refusée », a confié le dirigeant de Sao Paulo. Et aux dernières nouvelles, le Paris SG a bel et bien trouvé un accord avec le natif de Piracicaba.

En effet, selon les toutes dernières informations de Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain et Lucas Beraldo ont trouvé un accord contractuel. Malgré un contrat courant jusqu’au 31 décembre 2028, le compatriote de Neymar s’apprête à quitter son club formateur pour s’engager en faveur du club de la capitale française. Les négociations sont bien avancées entre les deux parties ces dernières heures et il ne reste plus que quelques détails à régler avant l’officialisation du deal. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs au Brésil, Lucas Beraldo pourrait ainsi débarquer à Paris dans les semaines à venir. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur parisien Luis Enrique.