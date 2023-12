À quelques jours de l’ouverture du mercato, une bataille entre le Stade Rennais et l’OGC Nice est en cours pour un ancien défenseur du PSG.

Le Stade Rennais fonce sur Thilo Kehrer

10e de Ligue 1, le Stade Rennais compte profiter du mercato hivernal pour renforcer ses rangs, et l'accent est mis sur le recrutement d'un nouveau défenseur central. Pour ce faire, selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants bretons ont jeté leur dévolu sur Thilo Kehrer, actuellement en difficulté à West Ham.

L'international allemand n'a disputé que quatre rencontres en Premier League cette saison, sans aucune titularisation. Il semble ainsi ouvert à un changement de club dès cet hiver. Le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, conscient de la situation de Thilo Kehrer chez les Hammers, aurait rapidement exprimé son intérêt pour le défenseur polyvalent de 27 ans. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain pourrait ainsi effectuer un retour en Ligue 1 dès cet hiver.

L’OGC Nice reste aussi en embuscade pour Thilo Kehrer

Toutefois, le Stade Rennais n'est pas le seul club français intéressé par le défenseur allemand. L'OGC Nice serait également en lice pour obtenir le prêt de Thilo Kehrer. Malgré une défense solide et seulement neuf buts concédés en Ligue 1 cette saison, les Aiglons cherchent à renforcer leurs options défensives en s'attachant les services de l'ancien Parisien. De plus, l'AS Monaco serait aussi dans la course pour signer le natif de Tübingen.

La concurrence ne se limite pas uniquement à la Ligue 1, des clubs de Serie A sont aussi sur les traces de Thilo Kehrer. Leur identité n’a pas encore été révélée. Ainsi, le défenseur allemand semble être au cœur d'une bataille acharnée entre plusieurs clubs, avec des perspectives de retour en Ligue 1 et de relance dans un nouveau championnat européen. Il s’apprête sans doute à vivre un mercato de janvier très mouvementé.