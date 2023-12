Alors que Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo sont dans l’avion pour Paris, Luis Campos aurait déniché un nouveau phénomène en Turquie pour le compte du PSG.

Mercato PSG : Luis Campos vise un jeune défenseur turc

À la faveur du dernier épisode de la série d'Amazon Prime sur la Ligue 2, Olivier Monterrubio, responsable de la cellule de recrutement de Grenoble Foot, club de Ligue 2, explique avoir observé récemment un jeune défenseur central en Turquie et avoir croisé un scout du Paris Saint-Germain, qui s’intéressait au même joueur. « Il y avait d’autres scouts avec moi. Il y avait le bras droit de Luis Campos, qui est très intéressé par le joueur », révèle l’ancien joueur professionnel sur Amazon Prime, au sujet du jeune Efe Sarikaya.

Poursuivant, l’ex-milieu offensif du FC Nantes a décrit le profil du défenseur central de 18 ans qui semble déjà apprécier. « Il a une forte personnalité pour son âge et c’est un vrai leader. Il n’a pas peur d’aller au contact, il a un très bon pied gauche, il peut faire de très bonnes relances, courtes comme longues. Il est capable de casser des lignes et lit très bien les trajectoires dans son dos. Il a tout pour être un grand », a ajouté Olivier Monterrubio, qui conseille à la direction de Grenoble de recruter Efe Sarikaya dès cet hiver pour le vendre ensuite au Paris SG.

Grenoble veut acheter Efe Sarikaya pour le revendre au PSG

Considéré dans son pays comme un futur crack, Efe Sarikaya pourrait prochainement voir débarquer les plus grands clubs européens sur ses traces. En vue de faire une belle plus-value, Olivier Monterrubio estime d’ailleurs que le Grenoble Foot devrait s’activer rapidement pour recruter le jeune défenseur dès cet hiver.

« L’été prochain, ce ne sera pas réalisable, il faut le signer cet hiver pour avoir une chance. J’ai discuté avec son agent, s’il fait 6 mois de plus avec son club turc, ce sera compliqué pour nous de rivaliser l’année prochaine (…) Pour lui (le bras droit de Luis Campos) c’est un joueur qui a un très bel avenir donc si on peut l’avoir et le vendre au PSG direct, ça peut être intéressant pour nous » explique Monterrubio. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le club d'Altay SK, actuel 17e du championnat turc, Efe Sarikaya pourrait donc faire de lui durant ce mercato hivernal.