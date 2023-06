Alors que l’avenir de Kylian Mbappé enflamme actuellement le mercato du PSG, Luis Campos s’active en ce moment en coulisses pour caser les indésirables.

Champion de Turquie et qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la prochaine Ligue des Champions, Galatasaray entend profiter de ce mercato estival pour renforcer son effectif. Et avec la réussite du prêt de l’attaquant parisien Mauro Icardi, le club turc aimerait continuer à puiser chez les Rouge pour la saison prochaine. D’ailleurs, la formation stambouliote viserait plusieurs éléments du Paris Saint-Germain. Une bonne nouvelle pour Luis Campos, le conseiller football du récent champion de France.

Mercato PSG : Galatasaray veut recruter Mauro Icardi et Leandro Paredes

Avec les arrivées de Marco Asensio, Manuel Ugarte, Milan Skriniar, Kang-In Lee et Cher Ndour, le Paris Saint-Germain va également devoir gérer le retour de ses nombreux indésirables revenus de prêt cet été. Selon le journal Fanatik, Galatasaray pourrait absorber une partie de ses joueurs dont le PSG ne veut pas pour la saison prochaine. En effet, selon les informations du média turc, les dirigeants de Galatasaray auraient ouvert des négociations avec leurs homologues du PSG pour conserver définitivement Mauro Icardi, mais également s’attacher les services de Leandro Paredes.

Auteur de 23 buts et 8 passes décisives en 26 matches toutes compétitions, l’attaquant argentin de 30 ans a déjà convaincu les pensionnaires du Nef Stadium qui aimeraient donc trouver un accord avec le Paris SG pour un transfert définitif qui pourrait se régler pour 10 millions d’euros. Toujours selon la même source, Leandro Paredes pourrait à nouveau évoluer dans la même équipe que son compatriote puisqu’il aurait d’ores et déjà un accord verbal avec le club d’Istanbul. Pour se séparer du Champion du monde 2022, le PSG attendrait entre 5 et 10 millions d’euros. De son côté, Luis Campos ne devrait évidemment pas s'opposer aux départs des deux compatriotes de Lionel Messi.