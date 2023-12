Le Real Madrid n'est pas prêt à renoncer à Kylian Mbappé, et en remet une nouvelle couche à la pression sur l'attaquant français.

Le Real Madrid fera une dernière offre à Mbappé

Rien ne semble arrêter Florentino Pérez dans sa quête de signer Kylian Mbappé, même pas les échecs répétés déjà enregistrés dans ce dossier. L'occasion est encore plus propice pour le Real Madrid de tenter enfin d'attirer l'attaquant français. Le joueur de 25 sera libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain, il arrive en effet à la fin de son contrat au Paris Saint-Germain en juillet 2024. Pour Madrid, c'est le moment d'obtenir la signature de Mbappé sans avoir à débourser une quelconque indemnité de transfert. Selon Relevo, les Merengue sont prêts à revenir à la charge pour le crack Bondynois. Dès le début de l'année 2024, le club espagnol va tenter une nouvelle approche pour attirer la star du PSG, mais cette fois-ci sera la dernière. D'après le média ibérique, le Real a pris le soin de signifier à l'entourage de Mbappé que les portes de la Casa Blanca lui seraient définitivement fermées en cas de refus cet hiver.

La nouvelle deadline imposée à Mbappé

Après avoir essuyé des camouflets de la part de l'attaquant du PSG, Florentino Pérez ne veut plus revivre le même scénario. En dépit du grand désir que nourrit le président du Real Madrid pour Kylian Mbappé, le club espagnol n'a pas l'intention de se faire humilier à nouveau. La stratégie est claire, le Bondynois doit prendre la parole en public pour communiquer son choix. Chose que l'international français ne compte pas faire, même s'il est annoncé qu'il prendra la parole d'ici mi février ou début mars. Peu importe, pour la Casa Blanca, le temps presse et Mbappé doit vite se décider. Ainsi, à en croire The Athletic, Madrid donnerait une date butoire à respecter dans la nouvelle offre à faire au champion du monde 2018. Le Real Madrid veut être fixé par KM7 avant mi-janvier, pour éviter le revirement de situation d'il y a deux ans.

Nasser Al-Khelaifi serein pour Mbappé

Le Real Madrid insiste et fait des pieds et des mains pour obtenir la signature de l'ancien joueur de l'AS Monaco. A Paris, on semble rester calme et optimiste quant à la possibilité de voir Kylian Mbappé prolonger de nouveau. Nasser Al-Khelaifi n'est pas inquiet et serait plutôt serein pour sa star. L'entourage du joueur serait même encore en discussion avec le Paris Saint-Germain pour une probable nouvelle signature. Mieux, selon The Athletic, au PSG on doute de la capacité du Real Madrid à offrir toutes les commodités possibles à Mbappé. De quoi rassurer davantage les dirigeants parisiens.

Le Real Madrid limité pour Mbappé ?

Depuis plusieurs mois, le Real Madrid a lancé les travaux de rénovation de son stade mythique, le Santiago Bernabeu. Alors que les travaux sont à l'étape de finition, le club blanc serait financièrement asphyxié. The Athletic croit comprendre que le club Merengue dispose d'un budget plutôt limité sur le marché. De quoi contraindre Florentino Pérez à ne pas faire de folies pour Mbappé. La possibilité d'offrir au joueur de 25 ans un pont d'or avec un salaire colossal est écartée, ceci par respect pour le vestiaire madrilène.