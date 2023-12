L’OL se serait positionné pour tenter d'attirer une star du Stade Rennais dans son équipe, pendant le mercato, dont l’ouverture officielle est prévue le 1er janvier 2024.

L’OL se lance à l’assaut de Nemanja Matic au Stade Rennais

Le mercato hivernal de l’OL est très attendu du fait de l’annonce de John Textor. Il avait laissé entendre que le club rhodanien va se renforcer suffisamment pendant le mercato hivernal, après en avoir été empêché à l’été, par la décision de la DNCG. Le gendarme financier du football professionnel avait imposé aux dirigeants de l’Olympique Lyonnais d’encadrer la masse salariale de l’équipe et les indemnités de transfert. Une décision qui a été assouplie en novembre dernier, permettant ainsi au président du club de Lyon d’investir sur le marché des transferts, comme il l’avait annoncé.

L’OL dispose d’un budget de plus de 50 millions d’euros pour se renforcer en janvier. John Textor peut donc s’offrir les services de Nemanja Matic (35 ans) du Stade Rennais. C’est en effet ce dernier que l’OL lorgnerait pour densifier son entrejeu où Maxence Caqueret et Corentin Tolisso n’ont pas été flamboyants. Selon les informations de L’Equipe, « les Lyonnais envisagent de faire une offre » à l’ancien joueur de Chelsea et de Manchester United, « qui aimerait quitter Rennes ».

Nemanja Matic ne semble pas épanoui au SRFC

Ces dernières semaines, l’international serbe (48 sélections, 2 buts) se plaignait de la situation du SRFC en Ligue 1 et ne semble pas du tout épanoui à Rennes où il est arrivé en aout 2023, en provenance de l’AS Rome. Grâce à sa grande expérience du haut niveau, Nemanja Matic sera sans doute un joli coup pour Lyon, si le club réussit à l’enrôler. Sauf que l’équipe de John Textor ne joue pas de coupe d’Europe et cela pourrait être un obstacle pour attirer l’imposant milieu de terrain (1,94 m).

Notons que la star est liée au Stade Rennais jusqu’en juin 2025 et vaut 3,5 millions d’euros sur le marché des transferts, selon l’estimation de Transfermarkt. Nemanja Matic a été recruté à la Roma contre une indemnité de 2,5 millions d’euros. Pour rappel, l’OL, dont la priorité est de renforcer son milieu de terrain, visait déjà un autre Rennais, Baptiste Santamaria (28 ans).