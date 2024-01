Les deux premières recrues de l’OL devraient être présentés dans les prochaines heures. Elles ont quitté le Brésil lundi pour Lyon.

Mercato OL : Lucas Perri et Adryelson attendu à Lyon

Le mercato hivernal est ouvert officiellement depuis lundi. Quelques heures avant, l’équipe de John Textor avait repris les entrainements, sous les ordres de Pierre Sage, le dimanche 31 décembre. Et l’OL attend ses premières recrues. Sans sans surprise, elles devraient être Lucas Perri (26 ans) et Adryelson (25 ans). Selon les informations de Globo Esporte, le gardien de but et le défenseur de Botafogo ont quitté le Brésil lundi; mais ils n’étaient pas seuls. La source précise qu’ils étaient en compagnie de leurs représentants.

Les deux joueurs en provenance de Botafogo au Brésil vont finaliser les derniers détails de leur transfert à Lyon et s’engager avec le club rhodanien. Selon plusieurs sources, leur transfert a couté 20 millions d'euros à John Textor. Lucas Perri et Adryelson devraient être présentés cette semaine comme nouveaux joueurs de l’OL.

Jeffinho vers un retour à Botafogo

En revanche, leur compatriote Jeffinho (24 ans) va faire le chemin inverse en retournant au sein club de Rio de Janeiro. Parti au Brésil pendant la trêve hivernale, il était absent, dimanche lors de la reprise à Lyon. Selon Olympique et Lyonnais, il va s'engager avec l'équipe carioca sous la forme d'un prêt, d'une durée d'une saison. Arrivé à l’Olympique Lyonnais en janvier 2023, il n’a pas réussi à s’acclimater et à s’imposer au sein de l’équipe. L'ailier a pris part à seulement 21 matchs en un an, pour 3 buts marqués et 3 passes décisives délivrées.