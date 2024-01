En difficulté à l’OM, Iliman Ndiaye est pressenti pour un retour à Sheffield United. Le club britannique a fait une annonce étonnante sur le dossier.

Mercato OM : L’annonce énigmatique de Sheffield pour Iliman Ndiaye

Après une dernière saison sensible avec Sheffield United, Iliman Ndiaye a fait le choix de rejoindre l’Olympique de Marseille cet été. L’international sénégalais, formé à l’OM, a été accueilli en grande pompe à son arrivée par des milliers de supporters. Sauf que cet engouement des fans a rapidement baissé, car le milieu offensif de 23 ans peine jusqu’ici à répondre aux attentes sur le terrain. En vint-trois rencontres disputées sous le maillot phocéen, il n’a inscrit qu’un seul but toutes compétitions confondues.

Ce bilan suscite alors diverses spéculations sur son avenir. Le natif de Rouen est annoncé sur le départ cet hiver, moins de six mois après son arrivée à l’OM. Sheffield United se montre alors comme un candidat crédible pour le récupérer et la déclaration sibylline du propriétaire du club britannique laisse présager de possibles négociations en cours pour un retour précoce d’Iliman Ndiaye en Angleterre.

De possibles discussions en cours pour Iliman Ndiaye

Dans des propos rapportés par le média britannique Blades Ramble, le propriétaire de Sheffield United, Abdullah bin Mosaad bin Abdul Aziz Al Saud, a souligné la délicatesse de discuter ouvertement des joueurs d'autres clubs tout en laissant entendre des discussions en cours. Le prince saoudien a déclaré : « nous discutons de tout […] Je ne peux pas vous donner un oui ou un non. Mais faites marcher votre imagination ». Cette déclaration énigmatique laisse entrevoir la possibilité de négociations en coulisses entre Sheffield United et l'Olympique de Marseille pour le retour d’Iliman Ndiaye.

Le contexte difficile de l’international sénégalais à l'OM pourrait inciter la direction phocéenne à envisager son départ, libérant ainsi de l'espace dans l'effectif et facilitant l'arrivée d'un nouvel attaquant cet hiver. Quoi qu’il en soit, la perspective d'un retour de l’attaquant de l’OM à Sheffield United met en lumière les difficultés d’adaptation du joueur, avec des enjeux financiers et sportifs à prendre en compte. Reste à savoir quelle sera la réaction du club présidé par Pablo Longoria. En attendant, l’ombre d'un possible départ d’Iliman Ndiaye plane à Marseille. Les supporters phocéens devront suivre de très près le déroulement de ce dossier. Les prochains jours pourraient apporter quelques éclaircissements sur le sujet.