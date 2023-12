Alors qu'il peine à répondre aux attentes à l'Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye est cité à Sheffield United où il a toujours la cote.

Mercato OM : Iliman Ndiaye déjà sur le départ ?

Iliman Ndiaye est arrivé à l'Olympique de Marseille cet été contre la somme de 17 millions d'euros. Le Sénégalais a rejoint le club phocéen avec beaucoup de promesses. Mais quatre mois après sa signature, on semble déjà être lassé des performances du jeune international sénégalais qui ne donne toujours pas satisfaction. En 23 matchs toutes compétitions confondues, le jeune attaquant n'a inscrit qu'un seul but pour trois passes décisives. Déçu de ses performances, Pablo Longoria réfléchirait déjà à se séparer de Iliman Ndiaye, dès cet hiver, si possible. Depuis, des rumeurs d'un probable retour à Sheffield United surgissent, en dépit d'un intérêt d'Everton évoqué pour le joueur.

Iliman Ndiaye a toujours la cote à Sheffield

Les rumeurs d'un départ de Iliman Ndiaye ont résonné dans les locaux de son ancien club, le Sheffield United. En interne, on évite visiblement d'évoquer le sujet. C'est en tout cas ce que laissent croire les récentes déclarations de l'entraîneur des Blades. Interrogé sur les rumeurs envoyant le jeune sénégalais de 23 ans sous ses ordres, Chris Wilder a préféré couvrir Ndiaye d'éloges. Il se prévaut de le connaître mieux que quiconque puisqu'il a vu Iliman Ndiaye très jeune, comment il s'entraînait avec l'équipe toute la saison. Il présente le jeune Lion de la Teranga comme « un joueur fabuleux, un joueur exceptionnel ». Et pour ce qui est des spéculations, Wilder n'est pas prêt d'en parler, préférant se concentrer sur son groupe.

Gattuso voudrait s'en débarrasser

Malgré son talent, Iliman Ndiaye n'arrive pas à convaincre et semble avoir du mal à s'intégrer au projet de Gennaro Gattuso. Au club, il se dit que le profil du Sénégalais ne correspond pas au nouveau système du technicien italien le fameux 3-5-2. De quoi emmener le club à décider de mettre un terme à l'aventure du jeune footballeur.