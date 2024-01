Alors que Kylian Mbappé est désormais libre de négocier avec le club de son choix, l’entraîneur du PSG Luis Enrique a évoqué sa situation ce mardi.

Mercato PSG : Luis Enrique botte en touche pour Kylian Mbappé

Depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain expire le 30 juin prochain, est libre de négocier un accord avec le club de son choix en vue d’un départ libre durant l’été. Malgré toutes les tentatives de la direction parisienne, l’attaquant de 25 ans est resté de marbre et n’a pas signé de renouvellement. Une situation favorable pour tous les prétendants de l’international français, notamment le Real Madrid, le club le plus à même de le récupérer en cas de départ de Paris.

De passage en conférence de presse cet après-midi, à la veille du Trophée des Champions contre le Toulouse FC, Luis Enrique a été interrogé sur l’avenir de son buteur. Et comme à son habitude, le technicien espagnol a préféré botter en touche, expliquant qu’il n’est pas la voix autorisée pour parler de ce dossier. « Ce n’est pas un sujet qui dépend de moi, je ne suis pas la personne qui doit répondre à cette question », a déclaré Luis Enrique, alors que la presse étrangère accentue la pression sur le joueur.

Le Real Madrid exige un engagement écrit à Kylian Mbappé

À en croire la Cadena COPE, le Real Madrid se méfie de Kylian Mbappé même s’il n’a pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Toujours intéressé par le renfort de la star française, le club madrilène espère un geste du joueur pour faciliter son arrivée l’été prochain. Surtout que Nasser Al-Khelaïfi et le Paris SG n’abandonnent pas et se préparent à transmettre une proposition de prolongation au clan Mbappé dans les prochaines semaines. De son côté, Florentino Pérez veut que le coéquipier d’Ousmane Dembélé signe un engagement écrit s’il est convaincu de rejoindre les Merengues l’été prochain. Une tendance confirmée par OK Diario, qui assure que les dirigeants madrilènes ne croient pas en la parole de Mbappé, qui avait déjà donné son accord en 2022 avant de prolonger finalement avec le PSG.