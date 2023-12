Luis Enrique n'aura pas de recrue en défense cet hiver. Mais le Paris Saint-Germain devrait très bientôt enregistrer le retour de Nuno Mendes.

PSG : Ça se précise pour le retour de Nuno Mendes

Après Warren Zaïre-Emery et Marquinhos, le Paris Saint-Germain est sur le point de recevoir une excellente nouvelle. La direction du club de la capitale avait déjà pris la décision de ne pas recruter en défense cet hiver. Une décision qui pourrait s'avérer clairement bonne puisqu'un joueur clé de la défense est sur le point de faire son grand retour. En effet, la récupération de Nuno Mendes se déroule de la plus belle des manières et même que prévu. D'après un communiqué initial du club francilien, le jeune latéral gauche portugais devrait manquer la compétition durant quatre longs mois. Nunos Mendes serait très bien dans le temps pour un retour selon son entourage cité par L'Equipe.

Les nouvelles sont bonnes pour Nuno Mendes

Blessé à l'ischio-jambier droit, le jeune international portugais était écarté des aires de jeu depuis le 30 avril 2023. Dans la foulée, il subit une opération fin septembre et n'a pas encore l'occasion de jouer une minute sous les ordres de Luis Enrique. Pendant que Nuno Mendes poursuit sa récupération, le Paris Saint-Germain a donné des nouvelles rassurantes sur son jeune crack. A en croire le dernier point médical du club de la capitale, le Poertugais de 21 ans « continuait son protocole de soins ». Son retour devrait permettre au champion de France de retrouver ses hommes de main en défense. Depuis que Nuno Mendes est absent du groupe parisien, c'est Lucas Hernandez qui tient le côté gauche de la défense avec assurance.

Pour rappel, Nuno Mendes est arrivé au PSG à l'été 2021 après le succès de sa première saison passée en prêt au Parc des Princes. L'ancien du Sporting Club de Portugal compte déjà 50 matchs en Ligue 1 avec le PSG pour un but et sept passes décisives.