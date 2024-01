L’ASSE tient sa première recrue hivernale. Irvin Cardona a signé à Saint-Etienne pour six mois, ce mercredi, comme annoncé. Il est heureux de retrouver d'anciens coéquipiers et son mentor.

Mercato ASSE : Irvin Cardona rejoint Dall’Oglio à Saint-Etienne

Annoncé ce mercredi matin, le transfert d’Irvin Cardona à l’ASSE est officiel. Il a signé son contrat avec le club ligérien après avoir passer les tests physiques et médicaux sans souci. L’attaquant en provenance du FC Augsbourg en Bundesliga s’est engagé avec l’AS Saint-Etienne pour six mois, soit jusqu’à fin juin 2024. Il a été prêté par le club allemand, mais sans option d’achat.

Un an après son départ du Stade Brestois, le joueur formé à l’AS Monaco fait son retour dans le championnat de France. Il retrouve surtout son ancien coach à Brest (2019-2021), Olivier Dall’Oglio, qui a validé son profil et s’est impliqué pour sa signature à l’ASSE.

Olivier Dall’Oglio s'enflamme pour sa première recrue

Irvin Cardona va également retrouver Gautier Larsonneur et Gaëtan Charbonnier avec qui il a joué au SB29. Et il en est heureux : « Je suis très content de signer ici, le projet de Saint-Étienne est top et l’ASSE est un club mythique », a-t-il déclaré, avant de faire une grosse promesse : « L’équipe et le club ont cette envie de revenir dans l’élite et moi, je suis très déterminé à aider cette équipe qui n’a pas sa place en Ligue 2 ». Le nouvel entraineur de l’ASSE se réjouit également de ses retrouvailles avec son protégé : « C’est une bonne recrue qui va nous permettre de renforcer notre effectif. Je le sens très motivé à l’idée de rejoindre l’ASSE ».

Le natif de Nîmes vient renforcer les Verts, dont le meilleur buteur Ibrahim Sissoko est sélectionné avec le Mali, pour la CAN. Son profil correspond à ce dont Olivier Dall’Oglio avait besoin en l’absence du Malien : « Irvin Cardona est un joueur de percussion, à la recherche de profondeur. En attaque, il peut évoluer aux trois postes. Cette polyvalence a été un argument supplémentaire pour son recrutement », a rassuré le technicien des Stéphanois.