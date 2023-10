Révélation européenne de la saison, Warren Zaire-Emery est le nouveau chouchou du PSG. Mais Pep Guardiola, le manager de Manchester City, veut semer dans le doute dans son esprit concernant son avenir.

Mercato PSG : Pep Guardiola revient à la charge pour Warren Zaire-Emery

Après une prestation totalement bluffante contre l’AC Milan, mercredi passé, à l’occasion de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, Warren Zaire-Emery a confirmé qu’il fait partie des meilleurs milieux de terrain de la planète. À seulement 17 ans, le joueur du Paris Saint-Germain rayonne à chacune de ses apparitions. Si bien que le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, la légende Thierry Henry, dit de lui qu’il n’a de limites que le ciel.

Et forcément, les prestations du jeune protégé de Luis Enrique ne passent pas inaperçues auprès des entraîneurs des autres grands clubs européens. Ce dimanche, un média anglais révèle ainsi que Pep Guardiola en pincerait énormément pour Warren Zaïre-Emery. En effet, selon les informations de TeamTalk, outre le Bayern Munich, Manchester City aimerait bien récupérer le grand espoir des Rouge et Bleu.

Après l’échec de l’été dernier, Guardiola, qui est un grand fan du natif de Montreuil, serait récemment revenu à la charge en décrochant personnellement son téléphone pour appeler Zaire-Emery. Une manoeuvre qui ne devrait pas plaire aux dirigeants parisiens puisque le joueur est encore sous contrat, mais la source indique que le technicien espagnol a vendu son projet au Titi. Flatté par cette marque d’attention, le partenaire de Kang-In Lee n’aurait toutefois aucune envie de quitter le navire parisien de si tôt.

Warren Zaire-Emery jugé intransférable par le PSG

Conscients des convoitises que suscite Warren Zaire-Emery, les dirigeants du Paris Saint-Germain s’activent pour prolonger son contrat. Et cela tombe bien puisque le journaliste Hadrien Grenier assure que Luis Campos et l’agent du jeune milieu de terrain, Jorge Mendes, sont parvenus à un accord de principe sur la signature d’un nouveau bail longue durée. Il reste encore des détails à régler pour boucler le deal entre les deux parties. Zaire-Emery ayant l’intention de s’inscrire sur le long terme dans son club formateur. Nasser Al-Khelaïfi cherche à bâtir une équipe capable de rivaliser avec les meilleures d'Europe, et le coéquipier de Manuel Ugarte semble être l'un des piliers de cette stratégie. Qu’à cela ne tienne. Les Citizens ont prévu de lancer une offensive dès le prochain mercato hivernal pour tester la volonté du joueur et de son club.