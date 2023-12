Désireux de densifier son milieu de terrain lors du prochain mercato hivernal, l’entraîneur du PSG pourrait profiter d’une occasion en or à Manchester City.

Mercato PSG : Un indésirable de Manchester City en Ligue 1 ?

Susceptible de quitter les rangs de Manchester City durant le marché des transferts de janvier, Kalvin Phillips pourrait être l’une des surprises de Luis Campos pour renforcer l’équipe de Luis Enrique. Recruté contre un chèque de 49 millions d’euros à l’été 2022, l’ancien joueur de Leeds United se retrouve dans une impasse sportive chez les Citizens. En manque de temps de jeu avec seulement deux titularisations en Premier League depuis son arrivée, l’international anglais de 28 ans veut se relancer sous d’autres couleurs dans la deuxième partie de saison. Pep Guardiola ne comptant pas vraiment sur lui.

Et d’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la situation de Kalvin Phillips a attisé l’intérêt de plusieurs autres clubs européens, dont le Bayern Munich, Newcastle, Tottenham, Liverpool, Manchester United et la Juventus Turin. Mais selon la source italienne, le compatriote de Marcus Rashford serait aussi sur les tablettes d’un club de Ligue 1. Le nom de ce courtisan français n’a pas été dévoilé, mais vu le calibre et des émoluments du joueur du partenaire d’Erling Haaland, seul le Paris Saint-Germain semble à même de s’engager dans une telle opération. De son côté, le champion d’Europe en titre pourrait faciliter le départ de son numéro 4.

Manchester City prêt à laisser filer Kalvin Phillips cet hiver ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Kalvin Phillips pourrait quitter Manchester City lors du prochain mercato d’hiver. Si le Paris Saint-Germain peut facilement assumer le salaire de 10 millions d’euros annuels du joueur dans le cadre d’un prêt, d’autres formations européennes seraient également prêtes à consentir le même sacrifice pour l’avoir dans leurs rangs en janvier. Mais selon les dernières indiscrétions de Fabrizio Romano, la Juventus Turin ferait le forcing en ce moment pour récupérer Kalvin Phillips. Les négociations seraient déjà en cours entre les dirigeants des deux clubs sur la base d’un prêt avec option d’achat. Aucun accord n’a encore été trouvé, mais le principal concerné aurait d’ores et déjà donné son aval pour la transaction.