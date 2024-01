À l’instar de Luis Campos chez les hommes, Angelo Castellazzi travaille aussi activement pour renforcer l’équipe féminine du PSG. Une star de Manchester United serait ainsi visée.

Mercato PSG : Le Paris SG féminin cherche de la stabilité

Après un été agité, marqué notamment par des départs importants comme Kadidiatou Diani et Ashley Lawrence ainsi que huit recrues, le Paris Saint-Germain féminin poursuit sa politique de recrutement afin d’offrir au coach Jocelyn Prêcheur une équipe compétitive et retrouver de la stabilité. Dans cette optique, le directeur sportif Angelo Castellazzi travaille ces dernières semaines sur les prolongations de plusieurs joueuses majeures dont l’engagement expire en juin prochain. Ainsi, Constance Picaud, Paulina Dudek, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Jade Le Guilly, Oriane Jean-François et Sandy Baltimore discutent actuellement avec la direction du club de la capitale en vue d’une prolongation.

D’après les informations de L’Equipe, le PSG est assez confiant sur certains dossiers, notamment Karchaoui, De Almeida, Le Guilly, mais doit « encore approfondir les discussions » avec Sandy Baltimore. Par ailleurs, Angelo Castellazzi et son adjointe Sabrina Delannoy scrutent d’autres horizons pour mettre la main sur des joueuses capables d’apporter un plus à l’équipe. Et selon le quotidien sportif, les dirigeants parisiens visent tout simplement la meilleure du monde à son poste.

Négociations en cours entre Mary Earps et le Paris SG

En plus de Katarzyna Kiedrzynek, dont le contrat prend fin en juin 2025, Constance Picaud est en fin de contrat en juin prochain. Titulaire en équipe de France depuis la dernière Coupe du monde, la gardienne de but de 25 ans n'a pas encore prolongé avec les Rouge et Bleu. Dans l’optique de son départ, le Paris Saint-Germain négocierait déjà avec Mary Earps. Âgée de 30 ans, l’internationale anglaise arrive au bout de son aventure avec Manchester United en juin 2024. À en croire L’Équipe, le Paris SG est « bien placé à la table des négociations », mais son arrivée dépendrait de la réponse de Constance Picaud.

Meilleure gardienne de la Coupe du monde en août, la joueuse des Red Devils pourrait débarquer en France dans les mois à venir. Toutefois, Angelo Castellazzi attend de connaître la volonté de Picaud pour cet été avant de passer ou non à la vitesse supérieure sur ce dossier, sachant que les trois places d'extra-communautaires autorisées sont actuellement occupées (Ana Vitoria, Clare Hunt et Korbin Albert).