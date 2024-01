Plus les jours s'égrènent, plus le Real Madrid n'en peut plus du silence de Kylian Mbappé. Le club espagnol aurait pris une nouvelle décision.

Mercato PSG : Madrid pousse toujours pour Kylian Mbappé

Plus le suspense dure, plus le Real Madrid commence par s'impatienter dans son désir de voir débarquer Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu. Pour Florentino Pérez, c'est maintenant où jamais de réussir à obtenir la signature de l'attaquant français, sauf que rien ne se passe comme prévu pour le moment pour les Espagnols. Le scénario de 2022 a laissé un goût amer aux dirigeants merengue qui ne souhaitent pas revivre les histoires avec le buteur de 25 ans. En effet, Mbappé avait entretenu le suspense jusqu'à fin mai avant de trancher et de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Mais à Madrid, on estime qu'il n'est plus question de se laisser rouler dans la boue mais d'agir avec véhémence. Alors que Nasser Al-Khelaifi poursuit les manœuvres pour prolonger Kylian Mbappé, le Real Madrid veut faire court à tout avec une nouvelle grosse décision.

Madrid met de nouveau la pression à Kylian Mbappé

La situation semble exaspérer du côté de la Casa Blanca et les dirigeants ont décidé de prendre les taureaux par les cornes. D'après L'Equipe, le Real Madrid aurait fixé un nouvel ultimatum à Kylian Mbappé avec une deadline qui ne devrait pas excéder mi-janvier. Le capitaine de l'équipe de France a donc une dizaine de jours pour décider s'il va signer au Real ou rester à Paris. Ce nouveau coup de pression est sans doute la conséquence de la sortie fracassante de l'international français en zone mixte mercredi après le Trophée des Champions. Le numéro 7 du PSG a clairement fait savoir n'avoir pas encore pris sa décision et qu'il a passé un accord avec Nasser Al-Khelaifi l'été dernier. Difficile de deviner de quoi est fait cet accord mais une chose certaine, KM7 a assuré que ledit accord protège tout le monde, peu importe sa décision.