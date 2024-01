Gennaro Gattuso ne cache plus sa volonté de renforcer son équipe durant ce mercato hivernal et est en passe d’accueillir sa première recrue à l’OM.

Mercato OM : Gennaro Gattuso proche de s’offrir Lucien Agoumé

Cet hiver, l’Olympique de Marseille compte apporter quelques retouches à son effectif. Son entraîneur Gennaro Gattuso ne le cache plus. Il attend de nouveaux renforts durant ce mercato hivernal afin de compenser l’absence de plusieurs internationaux qui s’apprêtent à disputer la CAN 2023. Le technicien italien a publiquement expliqué en conférence qu’il avait besoin de nouveaux joueurs dans le but de maintenir un niveau de compétitivité optimal.

Gennaro Gattuso a visiblement été entendu par sa direction, qui s’active en coulisse pour faire venir de nouveaux joueurs de qualité à Marseille cet hiver. Et la direction de l’OM est même proche d’accueillir sa première recrue hivernale en la personne de Lucien Agoumé. L’international espoir français possède une carrière riche en rebondissements depuis son passage à Sochaux. Il a fait l’objet de prêts successifs à Brest, Troyes et Spezia, avant de revenir à l’Inter Milan où les choses ne passent comme il l’espérait.

Cette saison, le joueur de 21 ans n’a disputé que 5 petites minutes avec les Bianconeri. Ayant compris qu’il ne rentre pas les plans de Simone Inzaghi, Lucien Agoumé entend profiter du mercato pour aller voir ailleurs. L’OM se positionne alors pour l’accueillir. Le profil du jeune milieu de terrain défensif a déjà été validé par Gennaro Gattuso en interne et les premiers échanges sont jugés positifs.

Un accord trouvé entre l’Inter Milan et l’OM pour Lucien Agoumé

En difficulté en Italie, Lucien Agoumé se rapproche d’un retour en France. La direction de l’OM a entamé des discussions avec l’Inter Milan et touche au but pour son transfert. Le site transalpin FC Inter News assure en effet que les dirigeants lombards ont déjà donné leur accord pour un prêt de Lucien Agoumé à Marseille. Il ne resterait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec le jeune joueur pour finaliser cette opération.

Si les deux parties venaient à trouver un accord, l’ancien joueur de Sochaux deviendrait alors la première recrue de l’OM cet hiver. Son arrivée permettrait de compenser la longue absence de Valentin Rongier. Même si Lucien Agoumé a à plusieurs reprises affiché son affection pour Marseille, sa signature n’est pas encore acquise. Le FC Séville reste aussi en embuscade sur cette piste.