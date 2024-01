L’OM est déterminé à boucler la signature de Lucien Agoumé. Mais en cas d’échec, la direction phocéenne a déjà une autre solution dans le viseur.

Mercato OM : Mady Camara visé en cas d’échec avec Lucien Agoumé

En attendant la reprise de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille a les yeux rivés sur le marché des transferts. Gennaro Gattuso compte renforcer son effectif cet hiver et sa direction s’active pour répondre favorablement à ses besoins. Les secteurs à renforcer ont déjà été identifiés en interne. Si un nouveau latéral gauche est attendu à Marseille durant ce mercato de janvier, les responsables travaillent aussi en coulisse pour attirer un nouveau milieu de terrain.

L’objectif ici est de compenser l’absence de Valentin Rongier. Et pour ce faire, la direction de l’OM a jeté son dévolu sur Lucien Agoumé (21 ans). L’international espoir français est en grande difficulté à l’Inter Milan et n’est pas insensible au projet marseillais. L’affaire semble même en bonne voie pour sa signature, puisque le club lombard aurait déjà donné son feu vert pour un prêt de son jeune joueur. Mais la direction de l’OM se prépare à toutes les éventualités. En cas d’échec avec Lucien Agoumé, les Marseillais ont même déjà prévu un plan B. Comme l’indique Foot Mercato, l’OM garde en parallèle un œil sur Mady Camara (26 ans).

Une forte concurrence autour de Mady Camara

Formé à l’AC Ajaccio, Mady Camara a réalisé quatre saisons pleines à l’Olympiakos avant d’être prêté la saison dernière à l’AS Rome. Régulièrement par José Mourinho, le milieu de terrain guinéen n’a pu être conservé par le club romain et est retourné en Grèce. Ayant disputé 24 matchs avec le club grec cette saison, le natif de Matam ne s’opposerait pas à un nouveau départ.

Si la signature de Lucien Agoumé venait à échouer, l’OM pourrait alors lancer des manœuvres pour s’offrir les services de l’ancien joueur d’Ajaccio. Mais rien n’est encore décidé dans ce dossier. De plus, Mady Camara est très convoité sur le marché des transferts. Lyon, Séville, Werder Bremen et Wolfsbourg seraient également sur ses traces. Il faudra donc se montrer très persuasif et généreux pour tenter de boucler sa signature.