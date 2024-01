Comme attendu ces derniers jours, l’AS Monaco vient de s’offrir les services d’un renfort de poids en défense. Une bonne nouvelle pour Adi Hütter.

Mercato AS Monaco : Un ancien du PSG renforce Monaco

Après des expériences en Bundesliga et en Premier League, Thilo Kehrer signe son retour en Ligue 1 sous les couleurs de l’AS Monaco. À la recherche d’un renfort défensif, les dirigeants monégasques et leurs homologues de West Ham ont trouvé un accord pour le prêt de six mois avec option d’achat de l’international allemand de 27 ans. L’ASM a déboursé une somme de 500.000 euros pour le convaincre les Hammers de céder provisoirement l’ancien défenseur central du Paris Saint-Germain.

Deux ans après avoir quitté Paris, Thilo Kehrer revient en France avec l’objectif d’avoir du temps de jeu pour se relancer dans cette seconde partie de saison en vue de l’Euro 2024. En souffrance à West Ham, où David Moyes ne comptait pas sur lui, l’ancien de Schalke 04 va tenter d’aider le club de la Principauté à maintenir le cap et arracher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions et retrouver une stabilité dans un vestiaire, où il a la confiance de l’entraîneur. Surtout que son prêt contient une option d’achat.

Thilo Kehrer prêt à poursuivre l’aventure à Monaco ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026 avec West Ham, Thilo Kehrer pourrait rester définitivement à l'AS Monaco l’été prochain. Sur son site officiel, le club francilien a officialisé le recrutement de l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé dans le cadre d'un prêt payant frappé d’une option d'achat fixée à 11,5 millions d'euros, qui peut devenir automatique selon certains objectifs sportifs. En difficulté à West Ham, le natif de Tübingen aura donc six mois pour convaincre son nouvel entraîneur Adi Hütter et les dirigeants monégasques de miser sur lui pour l’avenir.