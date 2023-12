À la recherche d’un nouveau défenseur central durant ce mercato hivernal, l’AS Monaco serait sur le point de signer un ancien joueur du PSG.

Mercato AS Monaco : Thilo Kehrer vers un retour en Ligue 1

Troisième du classement de Ligue 1 à l’issue de la première partie de saison, l'AS Monaco cherche des renforts durant ce mois de janvier, notamment au niveau de la charnière centrale. En négociations avec le Stade Brestois pour Lilian Brassier, le club monégasque serait proche de frapper un gros coup en Premier League. Dix-huit mois après son départ du Paris Saint-Germain pour West Ham, Thilo Kehrer se rapprocherait sérieusement d’un retour en Ligue 1. En effet, selon les informations du média Relevo, le défenseur polyvalent de 27 ans serait proche de rejoindre les rangs de l’équipe d’Adi Hütter pour six mois, sous la forme d'un prêt sans option d'achat.

Les dirigeants des deux clubs sont en discussions très avancées et un accord devrait intervenir dans les prochaines heures. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté, Thilo Kehrer devrait notamment amener de la polyvalence en défense. Fabrizio Romano confirme l’info et ajoute que l’accord a été trouvé entre l’AS Monaco et West Ham, et que l’international allemand souhaite se relancer en France. Il ne devrait pas être le seul défenseur attendu sur le Rocher.

Monaco prépare une seconde offre pour Lilian Brassier

Après une première offensive à 8 millions d’euros, repoussée par le Stade Brestois, l’AS Monaco pourrait se rapprocher des exigences du board finistérien pour Lilian Brassier. D’après les informations du quotidien L’Equipe, la formation princière pourrait proposer jusqu’à 12 millions d’euros pour le numéro 3 brestois. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, le défenseur français pourrait donc quitter le groupe d’Éric Roy avec un tel montant. Outre l’AS Monaco, le FC Porto et l’AC Milan seraient aussi intéressés par le profil de Lilian Brassier. Le SB29 aimerait toutefois se faire prêter son défenseur de 24 ans jusqu’à la fin de la saison.