West Ham : David Moyes donne des nouvelles de Kurt Zouma

Publié par ALEXIS le 19 février 2022 à 02:05

Absent de dernière minute à Leicester, dimanche, Kurt Zouma pourrait être aligné, samedi, contre Newcastle, à en croire le manager général de West Ham.

West Ham : David Moyes, « Kurt Zouma va mieux, j'espère qu'il sera disponible »

Kurt Zouma avait défrayé la chronique début février à cause d’une vidéo dans laquelle on le voit maltraiter son chat. Toute l’Angleterre avait été scandalisée par le comportement du défenseur central de West Ham. Malgré cela, David Moyes l’avait aligné d’entrée de jeu contre Watford FC et une victoire des Hammers (1-0). Un match cauchemardesque pour le Tricolore (11 sélections, 1 but), conspué par tout le stade (London Stadium) et les propres supporters de West Ham. Lors du match suivant, Kurt Zouma était encore dans le groupe de l’entraîneur David Moyes, malgré les critiques à son encontre, mais il n’avait finalement pas joué le match contre Leicester City au King Power Stadium, car forfait en toute dernière minute, en raison d’un problème gastrique.

Il est cependant possible de revoir le joueur formé à l’ASSE dans l’équipe londonienne, samedi, lors de la réception du Newcastle United (13h30), à l'occasion de la 26e journée de Premier League. David Moyes l’a annoncé en conférence de presse d’avant-match, vendredi. Selon ce dernier, Kurt Zouma va « mieux » après avoir été malade la semaine dernière. « Il lui a fallu quelques jours pour s'en remettre. Il a été très malade, mais il s'est entraîné ces deux derniers jours, donc j'espère qu'il sera disponible », a rassuré le coach des Hammers.

Le Manager des Hammers soutient son défenseur en difficulté

Le technicien écossais est également revenu sur la dure épreuve traversée par le Français de 27 ans. « Je pense qu'il est probablement très déçu de ce qu'il a fait et qu'il y pense beaucoup, sans aucun doute, mais dans l'ensemble, nous avons essayé de le faire avancer. Nous voulons qu'il se concentre sur son entraînement. Il a très bien joué pour nous contre Watford la semaine dernière, donc nous espérons que nous pourrons le maintenir à son niveau de performance, nous en serions heureux », a soutenu David Moyes.