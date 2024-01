En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, une recrue estivale du PSG pourrait quitter le collectif de Luis Enrique durant ce mercato hivernal.

Mercato PSG : Cher Ndour sur le départ de Paris cet hiver ?

Selon plusieurs sources concordantes, le Paris Saint-Germain s’apprête à officialiser l’arrivée de Gabriel Moscardo, qui ne devrait pas pour autant être disponible pour Luis Enrique dès cet hiver. Une anomalie détectée au genou du milieu de terrain de Corinthians lors de sa visite médicale va le contraindre à aller sur le billard pour une opération, qui va l’éloigner des terrains durant trois mois. Un coup dur pour le Paris SG qui a un besoin réel dans son entrejeu, et qui pourrait d’ailleurs perdre un autre élément dans ce secteur de jeu dans les jours à venir.

Arrivé gratuitement du Benfica Lisbonne l’été passé avec l'étiquette d'un grand espoir, Cher Ndour est en souffrance au sein de l’effectif du PSG. Barré par une rude concurrence à son poste, l’international espoir italien cherche déjà un nouveau point de chute pour se relancer dans cette seconde moitié de saison. Avec 25 minutes de jeu à son compteur, le joueur de 19 ans intéresse du monde à l’étranger, selon les informations du journal Le Parisien.

Cher Ndour entre Braga et Besiktas

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, Cher Ndour n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Même s’il a conscience des qualités que son numéro 27 peut lui apporter, le technicien espagnol a bien du mal à lui trouver une place dans sa rotation. En conférence de presse le mois dernier, l’entraîneur parisien déclarait notamment : « il serait titulaire partout en Ligue 1. Mais ici, il y a de la compétition et c’est difficile de lui donner des minutes. »

Non inscrit sur la liste pour disputer la Ligue des Champions, Cher Ndour a donc de fortes chances de quitter les rangs du PSG pour aller chercher du temps de jeu dans un autre club. Et selon le quotidien régional, deux clubs seraient intéressés pour accueillir le natif de Brescia en prêt d’ici le 31 janvier : le Sporting Braga, au Portugal, et les Turcs de Besiktas. « Deux clubs amis du Paris SG », explique Le Parisien. Reste maintenant à savoir quel sera le choix de Cher Ndour pour sa prochaine destination.