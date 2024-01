Pierre Sage a donné un aperçu du mercato de l’OL, avant le match contre Pontarlier en coupe de France. Il a également évoqué son avenir et la suite de la saison.

Sage se passe de Lucas Perri et Adryelson pour l'instant

Les premières informations sur le mercato de l’OL annoncent les arrivées de Lucas Perri et d’Adryelson dans l’équipe de Lyon, en provenance de Botafogo au Brésil. Cependant leur signature n’est toujours pas officialisée par le club rhodanien. D’après les explications de Pierre Sage, les deux Brésilien ne sont pas encore des joueurs de l’OL et ne font pas partie de son équipe, tant que leur transfert n’est pas officiel.

« Il y a encore des choses dans les tuyaux », a-t-il lâché, tout en précisant que le gardien de but et le défenseur central ne s’entraînent pas encore avec le groupe des Gones, parce qu'ils « n’ont pas encore ce statut de recrues ».

Mercato : L'entraineur de l'OL dévoile les deux volontés du club

Le successeur de Fabio Grosso ne donne ni de nom ni de pistes pour les renfort espérés, mais il fait savoir que la direction sportive avait une double volonté pour ce mercato de janvier. Selon les indiscrétions du technicien des Lyonnais, la premièrement était de renforcer l'équipe pour « avoir plus de ressources et plus de possibilités et de variétés dans le jeu ». La deuxièmement volonté était de maintenir la confiance des joueurs par rapport à leurs postes. Ce qui éviterait de « doubler ou tripler les postes où il y eu des satisfactions ».

Pierre Sage confirme des renforts dans son staff

Pierre Sage a confirmé ensuite son maintien à la tête de l’encadrement technique : « On me demande de continuer encore un peu. L'idée est de créer les conditions pour que cela fonctionne avec ou sans moi ». Il confirme également le renforcement de son staff. « Le staff a évolué, et il était nécessaire de le renforcer indépendamment de ma personne. Deux nouvelles personnes l'ont intégré », a-t-il confié.

Le coach intérimaire reste prudent pour la suite de la saison

Pour la suite de la saison, l’ex-directeur du centre de formation de l’OL s’est montré prudent, alors que son équipe à signé trois succès consécutifs, juste avant la fin de la phase aller. « Le fait d'avoir obtenu 9 points lors des 3 dernières victoires ne signifie pas que tout est fini et que l'objectif est déjà atteint », a-t-il prévenu. Pour espérer se maintenir en Ligue 1, Pierre Sage estime que son équipe doit encore prendre entre 18 et 19 points. Pour y arriver, « cela nécessite une deuxième partie de saison plus fructueuse que la première », comme il l'a indiqué.