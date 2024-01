Avec plusieurs absents durant le mois de janvier, Franck Haise ne s'attend pas à enregistrer plusieurs renforts dans son effectif cet hiver.

Mercato RC Lens : Franck Haise attend au plus deux renforts

A Lens, il y a une sorte d'urgence à laquelle il faut répondre avant de retrouver pleinement la compétition en cette deuxième partie de la saison. Les Sang et Or se retrouvent sans plusieurs joueurs titulaires, partis en équipe nationale pour la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe d'Asie des Nations. C'est un gros trou dans le groupe lensois qui doit faire face à la Ligue 1, la Coupe de France et aussi la Ligue Europa. Contraint de recruter, le RC Lens ne devrait pas enregistrer trop d'arrivées cet hiver. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir Franck Haise, l'entraîneur du club du Stade Bollaert en conférence de presse. Ceci en prélude au choc des 32e de finale de la Coupe de France face à l'AS Monaco. Haise a révélé que le club ne devrait pas enregistrer plus de deux renforts cet hiver.

Franck Haise identifie deux postes à renforcer

La direction du Racing Club de Lens ne devrait pas faire de folies sur le marché, puisqu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de mouvements. D'après Franck Haise, « le club n’est pas là pour changer 30 ou 40 % de son effectif ». Les nombreux départs enregistrés ne sont pas synonymes d'une absence longue durée, estime l'entraîneur du RC Lens qui fait savoir qu'il n'y aurait pas dix matchs durant cette période. Alors que le mercato hivernal est toujours aussi peu animé et exigeant, a révélé avoir travaillé avec sa direction sur un poste, peut-être deux, sur le court terme mais aussi le moyen terme. Un critère important de choix qu'il a dévoilé dans le processus d'identification des recrues à signer cet hiver.