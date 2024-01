Lucas Beraldo ne sera pas le seul renfort de Luis Enrique durant ce mercato hivernal. Le PSG va recruter d’autres joueurs, mais Luis Campos va devoir la jouer serrer, aucune folie n’étant prévue.

Mercato PSG : Deux recrues encore attendues après Beraldo

Après l’arrivée du jeune défenseur central Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo contre un chèque de 20 millions d’euros, le Paris Saint-Germain ne compte pas mettre un terme à son recrutement hivernal. Avec la baisse de régime de Manuel Ugarte, les blessures de Fabian Ruiz et Milan Skriniar, et l’absence de Kang-In Lee pour raison de Coupe d’Asie des Nations, l’entraîneur parisien attend encore du monde pour renforcer son équipe en vue des prochaines échéances, surtout en Ligue des Champions.

D’après L’Équipe, Luis Enrique aimerait voir débarquer en priorité un milieu de terrain et ci-possible, un défenseur supplémentaire. Concernant le milieu de terrain, la presse brésilienne assure que le PSG fait du joueur de Newcastle United Bruno Guimaraes, qui dispose d'une clause libératoire à 115 millions d’euros, sa grande priorité pour ce mois de janvier. En défense, les noms de Leny York (LOSC) et Lilian Brassier (Brest) sont cités. Mais de combien dispose Luis Campos pour faire ses courses durant ce marché des transferts de l’hiver ?

Luis Campos dispose de 60M€ pour recruter

En effet, selon les renseignements obtenus par le journal L’Équipe, le conseiller football du Paris Saint-Germain dispose d’une enveloppe de 60 millions d’euros pour renforcer le collectif de Luis Enrique jusqu’au 31 janvier. Le média sportif ne précise toutefois pas si les 20 millions d’euros dépensés pour signer Lucas Beraldo sont compris dans ce budget. Toutefois, ce montant pourrait être revu à la hausse avec les potentielles ventes de Keylor Navas, Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa. En priorité, « le PSG veut un joueur qui soit en mesure de ratisser large, avec un bon pied, capable de mettre de l’impact également. Et il veut surtout ne pas se tromper », explique le quotidien francilien en faisant le portrait robot du milieu de terrain attendu par le coach des Ropuge et Bleu.