Après la rumeur d'un accord acté entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a réagi et fait des mises au point.

Mercato PSG : L'imbroglio des médias autour de Kylian Mbappé

Comme une bombe, la nouvelle est tombée dans la soirée du dimanche 7 janvier dernier. Selon les informations de Foot Mercato, Kylian Mbappé aurait bouclé un accord depuis quelques jours déjà avec le Real Madrid pour l'été prochain. Une nouvelle qui a rapidement fait le tour des autres médias. Une information qui prend le contre-pied de celle du Times quelques heures plus tôt. Le média anglais a même indiqué que Mbappé ne serait pas emballé par l'offre du Real Madrid et serait plus ouvert à un départ vers la Premier League. Une embrouille totale autour de l'avenir de l'attaquant français que le PSG espère toujours conserver dans son effectif pour la saison prochaine. C'est en tout cas le souhait de Nasser Al-Khelaïfi.

Kylian Mbappé, le centre du projet qatari

L'attaquant de 25 ans continue donc d'agiter le mercato alors qu'il se montre toujours aussi indécis sur son futur, à l'approche de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain. Pendant ce temps à Paris, on semble être beaucoup plus serein et optimiste quant au fait de voir Mbappé poursuivre sa carrière au Parc des Princes. En effet, le clan de l'international français a démenti les rumeurs d'un pré-accord avec Florentino Pérez. De quoi faire le bonheur d'un Nasser Al-Khelaïfi qui veut « que Kylian reste » au club. S'il assure qu'il est « le meilleur joueur du monde », le président du club de la capitale assure que « le mieux pour lui c’est le PSG », dont Mbappé est le centre du projet où « on lui a tout donné sportivement 7 », a laissé entendre Al-Khelaïfi sur RMC.

Kylian Mbappé sans pression à Paris

Après la finale du Trophée des Champions remportée le 3 janvier dernier, l'attaquant de 25 ans a révélé un accord avec le président du PSG, qui, à son tour, assure qu'il a « une très bonne relation avec lui ». Nasser Al-Khelaïfi a confirmé cet accord entre les deux hommes tout en confiant qu'il n'y a « pas trop de négociations en ce moment ». Le dirigeant qatari n'a pas l'intention de mettre la pression à son crack bondynois, demandant à tout le monde de laisser Kylian Mbappé tranquille. Très confiant, le président du PSG est clair, Mbappé « ne fera jamais quelque chose qui nuira au club ».