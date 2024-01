Si son transfert en provenance du Corinthians est annoncé comme déjà bouclé, Gabriel Moscardo pourrait finalement tirer une croix sur une arrivée au PSG.

Mercato PSG : Gabriel Moscardo va se faire opérer

Attendu pour renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain cet hiver, Gabriel Moscardo est finalement retourné au Brésil. Suite à un problème détecté lors de sa visite médicale, le joueur de Corinthians n’a pas pu signer son contrat en faveur des Rouge et Bleu. Mais selon son actuel président, Augusto Melo, le milieu défensif de 18 ans a déjà été vendu « au Paris SG, l’affaire est conclue. Moscardo va se faire opérer puis rejoindre le PSG en juillet. » Cependant, aux dernières nouvelles, le club de la capitale française n’exclurait pas forcément de renoncer à la signature de l’international espoir brésilien si l’opération, qui va l’éloigner des terrains durant trois mois, ne se passe pas bien.

Le Paris SG attentif à la situation de Gabriel Moscardo

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par Goal Brasil, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient informé leurs homologues du Corinthians qu’ils ne valideraient le transfert de Gabriel Moscardo qu’après de nouveaux tests médicaux. Toujours selon la même source, l’officialisation initialement prévue jeudi dernier pourrait être retardée, et les pourparlers pourraient éventuellement être rompus ou être confirmés l’été prochain, en juillet, selon l'évolution de la blessure du natif de Taubaté. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos semblent ainsi vouloir prendre toutes leurs précautions au cas où l’opération de Moscardo n’est pas un succès.

Le média sportif ajoute également que le club brésilien n’entend pas entrer en conflit avec le PSG dans ce dossier, et serait donc disposé à accepter un transfert cet été plutôt que maintenant. En cas d’échec de cette opération en janvier, le PSG économiserait 22 millions d’euros, ce qui pourrait donner une marge de manoeuvre plus importante à Luis Campos pour recruter un milieu de terrain supplémentaire. Affaire à suivre donc pour le Paris SG, le Corinthians et le joueur lui-même.