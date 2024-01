Après l’arrivée de Jean Onana à l’OM, le président Pablo Longoria travaille sur une deuxième opération cet hiver. Les négociations avancent.

Mercato OM : Pablo Longoria négocie pour Josh Doig

Le mercato de janvier a bien commencé pour l’Olympique de Marseille qui vient de s’offrir une première recrue hivernale en la personne de Jean Onana. Les négociations avec le Besiktas ont été fructueuses, aboutissant ainsi à la signature du milieu de terrain camerounais. Ce dernier a rejoint l’OM sous la forme d'un prêt avec option d’achat. Mais le président Pablo Longoria ne se repose sur ses lauriers et travaille activement pour s’offrir des renforts supplémentaires.

La priorité actuelle est de trouver un joueur capable d'épauler Renan Lodi dans le couloir gauche. Et pour occuper ce poste stratégique, la direction de l’OM a jeté son dévolu sur Josh Doig. Le profil du latéral gauche du Hellas Vérone est très apprécié par les dirigeants marseillais qui souhaitent boucler sa signature au plus vite. Cette information dévoilée par plusieurs médias italiens est confirmée par Foot Mercato, assurant que le président Pablo Longoria a entamé des discussions concrètes avec le Hellas Vérone en vue de conclure un accord pour Josh Doig. Et les premiers échanges sont décrits comme très positifs.

Josh Doig séduit par le projet de l’Olympique de Marseille

Le média en ligne rapporte que les responsables marseillais discutent avec le club italien, qui serait ouvert à un départ de son défenseur de 21, si possible sous la forme d’un transfert sec. Pour le moment, les Olympiens n’ont pas encore formulé d’offre officielle pour Josh Doig, convoité également par le Torino et l’Udinese. Mais l’OM se montre très optimiste concernant l’issue de ces négociations. Et pour cause, la relation entre les deux écuries est bonne.

De plus, Josh Doig serait enclin à rejoindre l’Olympique de Marseille durant ce mercato de janvier, ce qui constitue un facteur encourageant pour la réussite de cette opération. Le club entraîné par Gennaro Gattuso semble ainsi bien parti pour accueillir une deuxième recrue hivernale.