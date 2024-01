La direction de l’OM met les bouchées doubles pour renforcer son effectif cet hiver et a formulé une offre pour un latéral écossais du Hellas Vérone.

Mercato OM : Pablo Longoria passe à l'action pour Josh Doig

Cette semaine, l’Olympique de Marseille a accéléré son mercato hivernal. Après avoir renoncé à la signature de Lucien Agoumé, l'OM s'est rapidement tourné vers Jean Onana pour consolider son milieu de terrain. Les négociations avec le Besiktas ont été fructueuses, aboutissant ainsi à l'arrivée officielle de l'international camerounais à Marseille sous la forme d'un prêt avec option d’achat non obligatoire.

Cette acquisition marque le début du recrutement hivernal de Gennaro Gattuso. Mais l’entraîneur de l’OM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il attend d’autres renforts supplémentaires en ce mois de janvier, notamment au poste de latéral gauche. L’objectif ici est de trouver une doublure efficace à Renan Lodi. Et pour occuper ce poste, une nouvelle piste émerge à Marseille. La presse italienne révèle en effet un intérêt concret de l’OM pour Josh Doig (21 ans), évoluant au Hellas Vérone.

Une offre de 5 millions d'euros pour son transfert

Le journaliste Alfredo Pedulla va un peu plus loin, en assurant que le club phocéen aurait déjà formulé une offre de 5 millions d'euros pour le transfert du latéral gauche écossais. Les négociations entre la direction du Hellas Vérone et l'OM seraient actuellement à un stade avancé, laissant entrevoir la possibilité d'une conclusion rapide pour le transfert de Josh Doig. En cas d'accord entre les différentes parties, le jeune défenseur polyvalent, capable d’évoluer au sur les côtés et dans l’axe de la Défense, pourrait rebondir en Ligue 1 lors de cette seconde partie de saison.

Il deviendrait ainsi une option supplémentaire pour Gennaro Gattuso pour composer sa défense. Cette démarche témoigne surtout de la détermination du président Pablo Longoria et de son équipe à réaliser des coups intéressants sur le marché des transferts, renforçant ainsi les ambitions de l'OM pour le reste de la saison. La direction semble en tout cas proche de finaliser une belle affaire en Serie A cet hiver.