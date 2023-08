Comme pressenti ces derniers jours, un cadre du Havre AC a officialisé son départ ce samedi. Un gros coup dur avant le déplacement à Rennes, dimanche.

Mercato Le Havre : Quentin Cornette transféré en Grèce

Un nouveau départ à encaisser pour Le Havre. Après avoir déjà perdu plusieurs cadres de la saison passée (Amir Richardson, Victor Lekhal, Jamal Thiaré, Terence Kongolo), le club normand a annoncé le départ de Quentin Cornette. Le milieu de terrain de 29 ans va s'engager avec le Volos FC, club de première division grecque comme pressenti par Foot Mercato. Il était libre de tout contrat.

La formation de Luka Elsner a confirmé la nouvelle ce samedi, via un communiqué publié sur X. « Merci ! Après trois saisons en Ciel & Marine, Quentin Cornette va rejoindre le club grec de Volos. Le HAC remercie Quentin pour ses 97 matches (toutes compétitions confondues), ses 13 buts, ses 11 passes décisives, et lui souhaite le meilleur » peut-on lire sur la plateforme. Quentin Cornette a été l'un des artisans de la remontée du Havre en Ligue 1, avec 6 buts et 2 passes décisives en 31 rencontres de Ligue 2 la saison passée.

Le cousin d'Erling Haaland échappe au Havre

Le 8 août dernier, les supporters du Havre étaient surpris par une nouvelle intrigante. Le cousin d'Erling Haaland, Jonatan Braut Brunes (Strømsgodset IF), figure dans la liste des cibles des recruteurs normands. Selon le média norvégien TV2, la direction a été emballée au point de faire une offre d'environ 2 millions d'euros. Cependant, le rêve a vite pris fin. Au lendemain de cette annonce inattendue, Paris-Normandie a informé que Le Havre s'est fait doubler par un autre club.

Si Foot Mercato évoquait le KAS Eupen, c'est finalement l'OH Louvain qui a enrôlé l'avant-centre de 23 ans. Le 14 août, il a signé un contrat de trois ans avec la formation dirigée par Marc Brys, qui aura dépensé 2,6 millions d'euros pour ses services. Un coup dur pour le HAC qui s'est consolé avec l'arrivée d'Emmanuel Sabbi. Toutefois, l'avant-centre tant recherché n'a pas encore été trouvé. Pour le moment, les Ciel & Marine font en partie confiance à Issa Soumaré, dont le poste préféré est ailier gauche. Reste à savoir si la direction saura trouver du renfort avant la fin du mercato estival, le 31 août.