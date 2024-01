Le Bayern Munich est très intéressé par le profil de Jonathan Clauss et s’est récemment renseigné auprès de l’OM sur les conditions de son départ.

Mercato OM : Le Bayern Munich s’est renseigné sur Jonathan Clauss

Après la trêve internationale, l’Olympique de Marseille se prépare à affronter le RC Strasbourg ce vendredi soir lors de l'ouverture de la 18e journée de la Ligue 1. Pour ce choc à domicile, le club phocéen pourra notamment sur Jonathan Clauss pour animer son couloir droit. Après avoir débuté le match contre Thionville (0-1) sur le banc de touche, le latéral droit de l’OM va retrouver son poste de titulaire. L’international tricolore reste l’un des joueurs les plus utilisés par Gennaro Gattuso cette saison, avec un bilan de 7 passes décisives en 25 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. De telles performances ont rapidement attiré l’attention du Bayern Munich.

Depuis plus de deux mois, les dirigeants bavarois ont commencé à étudier le dossier et ont entamé des démarches concrètes en vue de boucler sa signature. Dans son édition du jour, L’Équipe assure en effet que des émissaires du Bayern Munich sont récemment venus aux nouvelles pour Jonathan Clauss en vue de le recruter dès cet hiver. Cette approche des Munichois a rapidement été repoussée par la direction de l’OM. Le président Pablo Longoria et son équipe auraient répondu qu’un départ du latéral droit de 31 ans durant ce mercredi de janvier était tout simplement « inenvisageable ». Sauf une offre exceptionnelle, l’ancien Lensois devrait poursuivre la saison à Marseille.

Jonathan Clauss n’exclurait pas un départ l’été prochain

Néanmoins, la situation risque d’évoluer dans les mois à venir. Jonathan Clauss sera à une année de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille au terme de la saison en cours. Il sera alors en position de force pour négocier un transfert de l’OM au risque de s’en aller gratuitement l’année suivante. L’OM se retrouvera ainsi dans une situation avec délicate avec l’un des meilleurs joueurs de son effectif. La direction marseillaise pourrait à ce moment envisager de céder le natif de Strasbourg en vue de toucher quelques millions d’euros sur son départ, ce qui serait par ricochet très bénéfique au Bayern Munich. Il reste savoir si le club entraîné par Thomas Tuchel reviendra à la charge pour sa signature…