Quarante-huit heures avant le match contre Thionville en Coupe de France, Gennaro Gattuso a annoncé deux bonnes nouvelles pour l’équipe de l’OM.

OM : Gennaro Gattuso donne des nouvelles rassurantes pour Valentin Rongier

L'Olympique de Marseille débute l'année 2024 avec un déplacement à Metz pour affronter Thionville, un club de National 3. Deux jours avant cette rencontre comptant pour les 32es de finale de la Coupe de France, l'entraineur Gennaro Gattuso a abordé divers sujets lors de sa conférence de presse ce vendredi, en mettant le mercato hivernal de son équipe et en donnant des nouvelles des joueurs blessés.

L'une des préoccupations majeures concerne Valentin Rongier, le capitaine de l'OM, qui est absent des terrains depuis près de deux mois en raison d'une entorse au genou suivie d'une intervention chirurgicale début novembre. Gennaro Gattuso a apporté des nouvelles rassurantes à son sujet, en indiquant que le milieu de terrain français a « repris la course en extérieur ». Cependant, le coach italien reste prudent et préfère ne pas prendre de risques inutiles, incitant Valentin Rongier à prendre son temps pour un retour optimal à la compétition. Même si l’ancien meneur de jeu du FC Nantes reste encore éloigné d'un retour en Ligue 1, son processus de récupération est en bonne voie.

La date du retour de Joaquin Correa est connue

Gennaro Gattuso a également évoqué la situation de Joaquin Correa, arrivé cet été en provenance de l'Inter Milan. L’attaquant argentin a du mal à s'imposer dans l'effectif marseillais, n'ayant disputé que sept matchs en Ligue 1 cette saison sans marquer de but. Sa blessure en novembre contre l'Ajax en Ligue Europa n'a pas amélioré sa situation à l’OM. Pourtant, son entraineur reste confiant et annonce que Joaquin Correa récupère bien et devrait retrouver les terrains entre le 12 et le 15 janvier.

Cela représente une lueur d'espoir pour l'Argentin qui aspire à retrouver rapidement sa place dans l'équipe et à contribuer aux objectifs de l'OM en cette deuxième partie de saison. Son retour sera une bonne nouvelle pour le club présidé par Pablo Longoria, confronté à plusieurs absences en attaque en raison de la CAN 2023. En attendant, les Phocéens tenteront de battre Thionville ce dimanche afin de commencer l’année 2024 de la meilleure des façons.