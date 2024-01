Revenu au Stade Rennais après trois jours d’absence, Nemanja Matic reste la priorité de l’OL. Mais les Lyonnais doivent désormais affronter la concurrence de Fulham FC en Premier League.

Nemanja Matic règle son problème avec le Stade Rennais

Comme annoncé, Nemanja Matic est rentré à Rennes où il avait séché les entrainements, afin de trouver une école internationale à ses enfants. Il avait laissé entendre qu’il revient en Bretagne pour régler sa situation avec la direction du Stade Rennais. Il a surtout annoncé des discussions avec le club « pour décider des prochaines étapes ».

Avant la mise du milieu de terrain, le club breton avait publié un communiqué dans lequel il indiquait ne pas comprendre le comportement de son joueur,. Ce dernier « ne s’est pas présenté aux dernières séances d’entraînement du groupe professionnel auxquelles il était convoqué ». Priorité de John Textor, le club rhodanien reste donc à l’écoute du dénouement de la situation de Nemanja Matic, à qui son club a décidé de demander des comptes pour son absence sans autorisation préalable. Il devait s'expliquer devant le président Olivier Cloarec et le directeur sportif Florian Maurice, ce vendredi.

Mercato : Fulham en Premier League s'intéresse à Nemanja Matic

Recruté à l’AS Rome l’été dernier, l’international Serbe est sous contrat à Rennes jusqu’en juin 2025. S’il ne veut plus jouer pour le club Rouge et Noir, il ferait l’objet d’un transfert. L’OL se tient donc prêt pour sauter sur l’occasion, si la rupture est inévitable entre le club et le joueur de 35 ans, comme l’a annoncé RMC Sport, jeudi. Cependant, John Textor doit se préparer à affronter Fulham FC sur le dossier du N°21 du Stade Rennais.

D’après les informations de Ouest-France, il dispose d’une porte de sortie en Premier League où il a déjà joué pour Chelsea, puis Manchester United. Nemanja Matic a même une maison à Londres. Rejoindre Fulham est donc une opportunité pour lui et sa famille qui, selon lui, n’a pas réussi son intégration à Rennes.