Mécontent de son temps de jeu, Nordi Mukiele veut quitter les rangs du PSG durant ce mercato d’hiver. Son coach Luis Enrique s’est exprimé sur sa situation.

Mercato PSG : Luis Enrique n’a que faire des humeurs de Nordi Mukiele

Un an et demi après son arrivée en provenance du RB Leipzig contre un chèque de 12 millions d’euros, Nordi Mukiele pourrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain durant ce mercato hivernal. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, le défenseur polyvalent de 26 ans ne semble pas entrer dans les plans de Luis Enrique. En effet, à l’absence d’Achraf Hakimi, l’entraîneur parisien préfère se débrouiller avec Carlos Soler ou Warren Zaïre Emery plutôt que d’aligner Mukiele qui est le seul spécialiste au poste de latéral droit derrière le Marocain de 24 ans. À quelques mois de l’Euro 2024, l’international français veut donc changer d’air pour obtenir du temps de jeu dans le but d’attirer l’attention de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.

Pour le technicien espagnol, Mukiele peut faire de son avenir ce qu’il veut. Présent en conférence de presse samedi, Luis Enrique a rappelé que c'est lui qui prend les décisions et personne d'autre. « Je suis l’entraîneur, c’est moi qui décide qui joue ou pas. Il n’y a aucune équipe dans le monde où tous les joueurs jouent, c’est impossible. Vous voudriez toujours que jouent ceux qui ne jouent pas, mais c’est moi qui choisis », a déclaré l’ancien coach du Barça. Excédé par sa situation à Paris, le natif de Montreuil aurait donné son accord au Bayern Munich pour un transfert cet hiver.

Le Bayern Munich pousse pour Nordi Mukiele

Selon les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants du Bayern Munich vont insister auprès de leurs homologues du Paris Saint-Germain dans les prochains jours pour obtenir le renfort de Nordi Mukiele. Thomas Tuchel, le coach du club allemand, apprécie énormément le profil du défenseur français et l’aurait érigé en priorité pour cet hiver. Les deux clubs sont en négociations sur la base d’un prêt du joueur formé à Montpellier. Si les Allemands se contentent d’une option d’achat à 25 millions d’euros, le PSG souhaiterait inclure une obligation d’achat dans le deal, selon le journaliste Florian Plettenberg. De son côté, le principal concerné aurait dernièrement rencontré Luis Campos pour lui faire part de son envie de départ d’ici la fin du mercato de janvier. Affaire à suivre donc…