Mercato OM : Accord scellé pour un milieu de terrain

L’OM touche au but peut-être pour ce milieu de terrain, priorité de Roberto De Zerbi. Le club phocéen obtient le feu vert de Ismaël Bennacer pour le faire revenir au Vélodrome.

Mercato OM :! Bennacer, priorité du milieu phocéen

Très actif depuis le début du mercato, l’OM s’est renforcé à plusieurs postes, mais l’entrejeu reste orphelin de solutions depuis les départs de Valentin Rongier et… Bennacer lui-même. Angel Gomes est pour l’instant le seul visage nouveau dans ce secteur, séduisant lors des matchs amicaux mais insuffisant pour combler les ambitions de Roberto De Zerbi.

Selon Le 10 Sport, Marseille a relancé ces dernières heures les discussions avec l’AC Milan pour un second prêt de l’international algérien. Si les Rossoneri n’ont pas encore donné suite favorable, la direction olympienne mise sur une stratégie déjà éprouvée : laisser traîner les négociations pour pousser le club lombard à céder en fin de marché.

Un accord déjà trouvé avec le joueur

Comme l’hiver dernier, Pablo Longoria et Medhi Benatia s’appuient sur un atout maître : la volonté claire de Bennacer de revenir au Vélodrome. Le joueur a déjà donné son feu vert et se montre réticent face aux avances d’Al-Ittihad, autre prétendant sérieux.

Cette patience, voulue par De Zerbi, s’explique par la solidité actuelle de l’effectif marseillais, capable d’aborder les premières journées de Ligue 1 sans urgence immédiate. Mais l’OM entend frapper fort dans les derniers jours du mercato pour obtenir Bennacer aux conditions fixées par le club.