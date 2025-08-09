Supercoupe UEFA : Tottenham chauffe déjà le PSG

À six jours d’affronter le PSG en Supercoupe d’Europe, Tottenham sort d’une claque monumentale face au Bayern Munich (4-0). Mais loin d’abattre les Spurs, cette humiliation a galvanisé leur entraîneur Thomas Frank, qui promet une réaction.

Supercoupe UEFA : Tottenham, une gifle qui ne fait pas vaciller la confiance avant le PSG

Battu lourdement en Allemagne, Tottenham aurait pu arriver la tête basse avant de croiser le PSG. Mais Thomas Frank, nommé cet été, refuse tout défaitisme. « Ils ont joué à un bon niveau, nous non. C’est une mauvaise combinaison, mais on va clairement en tirer des leçons », a-t-il déclaré, lucide mais déterminé.

Le technicien danois a identifié l’une des raisons majeures de cette contre-performance : un manque criant d’énergie. « Il semble qu’on manquait d’énergie, ce qu’on doit absolument retrouver – aucune équipe ne peut jouer sans énergie. » Pour lui, la pré-saison intense, ponctuée d’un long voyage en Asie entre Hong Kong et Séoul, explique cette fatigue, sans toutefois servir d’excuse.

Un avertissement direct au Paris SG

Malgré la débâcle, Thomas Frank annonce la couleur : « On sera 100 % prêts pour le PSG. Je n’ai aucun doute là-dessus. » Le coach voit dans cette humiliation un tremplin pour hausser le niveau : « Le Bayern est l’un des favoris pour la Ligue des champions. Affronter une telle équipe nous a donné des réponses. On va les analyser calmement. »

Signe d’optimisme, Tottenham disposera enfin d’une semaine « normale » pour se préparer, sans déplacements éreintants. « Moins de voyages, plus d’énergie, trois ou quatre bonnes séances. On sera prêts », confie-t-il. Un message clair envoyé à Paris : les Spurs ont encaissé, mais ne plieront pas : « Ce niveau de constance que je veux, on va l’atteindre. Je n’en doute pas. » Rendez-vous mercredi prochain à Udine pour le verdict.