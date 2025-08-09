Le Real Madrid crée une incroyable surprise !

C’est une surprise du Real Madrid que personne n’a vu venir. En pleine reconstruction, le club espagnol a tranché en faveur d’Endrick pour lui confier le prestigieux numéro 9. Un choix fort qui mêle confiance sportive et stratégie médiatique.

Real Madrid : Le numéro 9, un héritage lourd à porter

Au Real Madrid, chaque maillot raconte une histoire. Et le numéro 9, porté par des légendes comme Di Stéfano, Ronaldo Nazario ou Karim Benzema, est un symbole fort. Alors que tout semblait indiquer que Gonzalo Garcia, révélation du dernier Mondial des clubs, hériterait de ce numéro mythique, la Maison Blanche a surpris tout le monde en l’attribuant à Endrick.

Arrivé de Palmeiras l’été dernier, le jeune international brésilien a inscrit 7 buts et délivré une passe décisive en 37 apparitions. Freiné par une blessure au mollet et absent du Mondial des clubs, il est attendu de retour mi-septembre. Ce choix est perçu comme une véritable marque de confiance de la part du club.

Un pari sportif… et marketing

La décision madrilène ne repose pas uniquement sur des critères sportifs. Endrick, recruté à prix d’or alors qu’il était encore mineur, bénéficie d’une exposition médiatique mondiale. Pour le Real Madrid, ce choix pourrait aussi booster les ventes de maillots floqués de son nom.

Pendant ce temps, Gonzalo Garcia, auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 6 matchs lors du Mondial, voit la place tant convoitée lui échapper. Ces dernières semaines, l’hypothèse d’un prêt pour Endrick en Liga avait même gagné du terrain. Mais avec ce numéro 9 sur les épaules, le message est clair : Madrid compte sur lui.