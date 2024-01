Toujours en attente de son transfert au Paris Saint-Germain, Gabriel Moscardo devra encore patienter quelques mois pour être soulagé.

Mercato PSG : Pas de Gabriel Moscardo cet hiver

La décision serait prise et ne devrait pas changer d'ici la fin du mercato d'hiver. Alors que le transfert de Gabriel Moscardo au Paris Saint-Germain commence par s'éterniser, une grosse annonce est tombée dans ce dossier. Le milieu de terrain brésilien ne sera pas Parisien avant l'été prochain. C'est une information révélée par les médias brésiliens Gazeta Esportiva ou UOL et confirmée par Le Parisien. Le jeune Brésilien est victime d'une blessure au pied gauche, qui lui a été détectée lors de sa visite médicale. Ce qui contraint Luis Campos et le PSG à faire preuve de vigilance dans ce dossier. Moscardo doit subir une opération, suivie de trois mois d'absence des terrains. Une situation qui fait réfléchir à Paris, mais qui ne souhaite pas faire capoter l'opération.

L'avenir de Moscardo suspendu à son opération

Le Paris Saint-Germain ne devrait donc pas officialiser la signature de Gabriel Moscardo avant l'été prochain. Nasser Al-Khelaïfi a tout de même pris le soin de rassurer le joueur, en attendant les résultats de son opération. Elle devrait se dérouler à Doha avec les équipes du Paris Saint-Germain. Dans la foulée de son opération, Moscardo devrait recevoir un pré-contrat et rejoindre le Brésil en attendant d'aller au bout de sa convalescence. L'objectif est de lui permettre de pouvoir rejouer d'ici fin mars avec son club formateur.

Paris et les Corinthians divisés sur les modalités de paiement

Gabriel Moscardo va donc rejoindre le Paris Saint-Germain à l'été 2024. Son transfert devrait coûter 20 millions d'euros au club français. Sauf que les deux parties peinent à s'entendre sur les modalités de paiement. Alors que Nasser Al-Khelaïfi souhaite prendre son temps avant de régler le paiement selon l'évolution de la situation du joueur, le club brésilien voudrait plutôt un règlement rapide, dès maintenant.