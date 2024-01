Très actif durant ce mercato hivernal, l'OL de John Textor a annoncé ce jeudi la signature de Gift Orban, l’attaquant nigérian, en provenance de La Gantoise.

Mercato OL : Gift Orban signe pour 12M€

Comme pressenti ces derniers jours, l’Olympique Lyonnais tient un nouvel attaquant. Un an seulement après son arrivée en Belgique, en provenance de la Norvège, Gift Orban quitte les rangs de La Gantoise pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Comme à son habitude, le club rhodanien, côté en bourse, a dévoilé tous les détails de cette opération historique pour les Gones puisqu’Orban est le premier Nigérian à s’engager en faveur de l’OL.

En effet, selon le communiqué officiel du club français, le joueur de 21 ans « s’est engagé avec le club pour une durée de 4 saisons et demie, soit jusqu'au 30 juin 2028. Le montant du transfert s’élève à 12 M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 8 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20 % sur la plus-value d’un éventuel transfert. » Après Lucas Perri, Adryelson et Malick Fofana, Gift Orban devient ainsi la quatrième recrue hivernale de l’Olympique Lyonnais. Un joli coup pour l’ancien club du président Jean-Michel Aulas qui était opposé à des formations allemandes, ainsi qu’à Lille et au RC Lens dans ce dossier.

Un duo Lacazette-Gift Orban qui fait déjà saliver

Invité sur RMC, le journaliste belge Guillaume Gautier a donné son avis sur l’arrivée de Gift Orban à l’Olympique Lyonnais. Pour lui, John Textor et David Friio ont frappé un très joli coup en obtenant le renfort du natif de Benue. « Si on parle du Gift Orban de la saison dernière, c’était vraiment un extraterrestre. Je pense qu’il a mis 20 buts en 21 matchs, quelque chose comme ça. Des buts complètement fous », a analysé le journaliste avant de promettre du lourd avec une association Alexandre Lacazette-Orban. « Il était non seulement en feu, mais tout ce qu’il tentait, ça réussissait. Il a mis beaucoup de buts incroyables, il est très puissant sur les appuis, il peut rendre un défenseur fou avec le ballon dans les pieds (…) C’est un pur neuf, il jouait dans un système à deux attaquants dans un 3-5-2 », a ajouté Guillaume Gautier. Les supporters lyonnais attendent de voir.