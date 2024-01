John Textor est sur le point de réaliser un joli coup sur ce mercato avec la signature presque actée de Gift Orban à l'Olympique Lyonnais.

Mercato OL : Gift Orban, un joli coup signé John Textor

L'Olympique Lyonnais ne s'arrête plus sur ce mercato hivernal. Le club enchaîne les arrivées et devrait enregistrer sa quatrième recrue dans les prochaines heures. Après Malick Fofana, Adryelson et Lucas Perri, Gift Orban devrait être le prochain renfort de John Textor à l'OM. Selon L'Equipe, la direction des Gones est sur le point de boucler le transfert de l'international nigérian contre la somme de 13 millions d'euros. Le club français et son homologue belge, La Gantoise, se seraient même déjà entendus sur le montant du transfert du joueur de 21 ans. Un joli coup pour les Rhodaniens chez qui un contrat de quatre ans et demi attendrait Gift Orban. Sa signature serait une très bonne pioche pour Pierre Sage, qui a la mission de réussir à maintenir l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 au terme de la saison.

Gift Orban, un buteur qui a tout à prouver

Joueur de La Gantoise depuis janvier 2023, Gift Orban s'apprête désormais à découvrir la Ligue 1 française, et seulement son troisième championnat en Europe. Il présente un profil qui ferait parfaitement les affaires de l'Olympique Lyonnais, qui est à la recherche d'un buteur pour son attaque. Du haut de ses 21 ans, Orban présente un profil d'attaquant rapide, puissant et avec une polyvalence qui lui permet d'évoluer à tous les postes en attaque. Sous les couleurs de La Gantoise, l'international nigérian a marqué 32 buts en 51 matchs. Il aurait pu rejoindre un autre club, puisqu'en dehors de l'OL, Gift Orban est aussi courtisé par des clubs allemands, le RC Lens et Lille lors du mercato estival de 2023. Mais c'est désormais chez les Gones qu'il fera ses armes.