Après avoir annoncé les arrivées de Lucas Perri et d'Adryelson, l'Olympique Lyonnais enregistre le départ de Jeffinho, qui retourne à Botafogo.

Mercato OL : Jeffinho prêté à Botafogo

C'était l'un des départs les plus attendus depuis quelques semaines chez les Gones. Quelques heures après avoir officialisé les arrivées de Lucas Perri et d'Adryelson, l'Olympique Lyonnais a acté le départ de Jeffinho. L'attaquant brésilien, qui est arrivé au club il y a un an, quitte déjà le club. Il retourne en effet à Botafogo en prêt jusqu'à la fin de l'année 2024. Dans un communiqué, Botafogo se réjouit de retour aux sources qui est le fruit de la culture collaborative entre le club brésilien et son homologue français. Avec le numéro 47 dans le dos, l'ailier fera ses débuts au club le 7 janvier. Arrivé contre un chèque de dix millions d'euros en janvier 2023, Jeffinho n'a pas réussi à s'imposer chez les Rhodaniens, où il est sous contrat jusqu'en 2027.

Jeffinho en échec à Lyon

Durant son passage à l'Olympique Lyonnais, Jeffino n'a pas réussi à justifier l'investissement consenti par John Textor pour l'attirer. Il n'a disputé que 21 matchs pour seulement trois petits buts et trois passes décisives. Des statistiques insuffisantes pour convaincre la direction lyonnaise de le conserver sous les ordres de Pierre Sage. Le technicien français n'a d'ailleurs pas hésité à le déclasser dans la hiérarchie des attaquants. Il n'a d'ailleurs la chance de jouer que deux matchs sous les commandes de Sage pour 28 minutes. En partant en prêt, Jeffinho s'offre ainsi une belle occasion de se relancer dans un club qu'il connait bien assez déjà. Il a même l'opportunité de disputer la Copa Libertadores avec le club brésilien.