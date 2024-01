Malgré la complexité du dossier, Luis Campos, conseiller football du PSG, ne baisse pas les bras et continue d’insister pour arracher Leny Yoro au LOSC cet hiver.

Mercato PSG : Leny Yoro est la priorité du Paris SG cet hiver

Après Lucas Beraldo, arrivé en provenance de Sao Paulo, le Paris Saint-Germain pousse pour enregistrer la signature d’un deuxième défenseur central à une douzaine de jours de la fermeture du mercato hivernal. Avec la blessure de Milan Skriniar et le possible départ de Nordi Mukiele, le club de la capitale veut absolument renforcer son secteur offensif d’ici le 31 janvier. Et alors que plusieurs pistes sont évoquées, la priorité absolue de Luis Campos serait Leny Yoro, le prodige de Lille OSC.

Si Olivier Létang et la direction des Dogues ont déjà annoncé leur souhait de garder l’international espoir français jusqu’à l’été prochain et même de prolonger son contrat, qui expire en juin 2025, le conseiller football du PSG travaille en coulisses pour obtenir son renfort cet hiver. Le calme, l’aisance et la dureté de Leny Yoro dans les duels ont sauté aux yeux de tous les scouts, dont Luis Campos. D’après les informations de Foot Mercato, le dirigeant portugais échange régulièrement avec l’entourage du joueur de 18 ans et aurait assuré le natif de Saint-Maurice d’une place prépondérante dans l’effectif de Luis Enrique cet hiver. Pour autant, rien n’est encore gagné dans ce dossier.

Le LOSC prêt à craquer pour Leny Yoro ?

Sur les antennes de RMC, Daniel Riolo a récemment expliqué que « Yoro à Paris, c'est non. La porte est fermée, Létang a fermé la porte et Paulo Fonseca tient. Il est derrière et bloque la porte. » L’éditorialiste a même ajouté que les Lillois « ne le lâcheront pas ou alors il faudrait que ce soit une somme totalement folle et démesurée. » À en croire Foot Mercato, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos seraient prêts le nécessaire pour intégrer le protégé de Paulo Fonseca au collectif du Paris SG d’ici le 31 janvier. Toujours selon la même source, les Rouge et Bleu devront s’apprêter à passer à la caisse puisque le LOSC ne compte pas laisser filer Leny Yoro pour moins de 50 millions d’euros. Le journaliste Santi Aouna précise que « des proches de Campos se sont réunis cette semaine pour essayer de faire avancer le dossier. » Affaire à suivre donc…